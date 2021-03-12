https://ria.ru/20210312/prava-1600949916.html

СМИ: в Германии россиян лишили родительских прав на троих детей

СМИ: в Германии россиян лишили родительских прав на троих детей

В Германии суд лишил семейную пару из России Юлию и Евгения Зайберт родительских прав. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал правозащитник Гарри Мюрей. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:26

2021-03-12T15:26

2021-03-12T15:37

германия

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Германии суд лишил семейную пару из России Юлию и Евгения Зайберт родительских прав. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал правозащитник Гарри Мюрей.По его мнению, возбужденное дело имеет политическую окраску и основано на недостоверных показаниях.Правозащитник рассказал, что дело построено на показаниях соседа, заявившего о случаях насилия и злоупотреблении алкоголем со стороны родителей ребенка. Однако показаний со стороны других соседей, а также заключений со стороны психиатра или нарколога, по его словам, в деле не содержится.Мюрей назвал произошедшее "русофобской выходкой" и заявил, что власти Германии намеренно способствовали возбуждению дела из-за желания россиян вернуться вместе с детьми на родину.

https://ria.ru/20190930/1559282171.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, в мире