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СМИ: в Германии россиян лишили родительских прав на троих детей
СМИ: в Германии россиян лишили родительских прав на троих детей
В Германии суд лишил семейную пару из России Юлию и Евгения Зайберт родительских прав. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал правозащитник Гарри Мюрей. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:26
2021-03-12T15:37
германия
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Германии суд лишил семейную пару из России Юлию и Евгения Зайберт родительских прав. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал правозащитник Гарри Мюрей.По его мнению, возбужденное дело имеет политическую окраску и основано на недостоверных показаниях.Правозащитник рассказал, что дело построено на показаниях соседа, заявившего о случаях насилия и злоупотреблении алкоголем со стороны родителей ребенка. Однако показаний со стороны других соседей, а также заключений со стороны психиатра или нарколога, по его словам, в деле не содержится.Мюрей назвал произошедшее "русофобской выходкой" и заявил, что власти Германии намеренно способствовали возбуждению дела из-за желания россиян вернуться вместе с детьми на родину.
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германия, в мире

СМИ: в Германии россиян лишили родительских прав на троих детей

15:26 12.03.2021 (обновлено: 15:37 12.03.2021)
 
Евгений и Юлия Зайберт. Кадр из видео
Евгений и Юлия Зайберт. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Германии суд лишил семейную пару из России Юлию и Евгения Зайберт родительских прав. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал правозащитник Гарри Мюрей.
По его мнению, возбужденное дело имеет политическую окраску и основано на недостоверных показаниях.
"Чушь, однозначный подлог и клевета со стороны суда. Открытая ложь", — заявил Мюрей.
Правозащитник рассказал, что дело построено на показаниях соседа, заявившего о случаях насилия и злоупотреблении алкоголем со стороны родителей ребенка. Однако показаний со стороны других соседей, а также заключений со стороны психиатра или нарколога, по его словам, в деле не содержится.
Мюрей назвал произошедшее "русофобской выходкой" и заявил, что власти Германии намеренно способствовали возбуждению дела из-за желания россиян вернуться вместе с детьми на родину.
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