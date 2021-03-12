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США назвали условие для введения санкций против "Северного потока — 2"
США назвали условие для введения санкций против "Северного потока — 2"
США намерены ввести очередные санкции против "Северного потока — 2", если обнаружится, что к строительству трубопровода подключились новые компании, заявил... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T09:01
2021-03-12T09:01
2021-03-12T10:22
северный поток — 2
нед прайс
энтони блинкен
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. США намерены ввести очередные санкции против "Северного потока — 2", если обнаружится, что к строительству трубопровода подключились новые компании, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Прайс напомнил, что доклады об ограничениях против участников строительства "Северного потока — 2" нужно предоставлять каждые девяносто дней. Ранее группа республиканцев в палате представителей США выразила обеспокоенность государственному секретарю Энтони Блинкену из-за политики администрации Джо Байдена в отношении "Северного потока — 2". Они считают, что публичные заявления против реализации проекта не подкреплены реальными действиями.Вашингтон активно препятствует строительству "Северного потока — 2" из-за продвижения в ЕС своего сжиженного природного газа. Многие участники проекта находятся в санкционных списках США, но Россия продолжает прокладку.
сша
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РИА Новости
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северный поток — 2, нед прайс, энтони блинкен, джо байден, сша, в мире