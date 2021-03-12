Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/posol-1600935866.html
Экс-посла Молдавии в России освободили под надзор по делу о контрабанде
Экс-посла Молдавии в России освободили под надзор по делу о контрабанде
Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца, подозреваемый в причастности к контрабанде анаболиков, освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:10
2021-03-12T14:10
россия
мид молдавии
андрей негуца
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151708/72/1517087205_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_1b1fedd34173625cbe1269027046ae6c.jpg
КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца, подозреваемый в причастности к контрабанде анаболиков, освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный надзор, заявил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам республики Эмил Гайтур.Негуца в конце декабря 2020 года был задержан из-за подозрений в причастности к контрабанде анаболиков. В январе он был переведен под домашний арест.Если в будущем вина дипломата будет доказана, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Негуца вину не признает.Гайтур добавил, что расследование продолжается, проводится химическая экспертиза анаболиков - это непростая процедура, которая занимает немало времени. О результатах исследований сообщат дополнительно.Судебный надзор - альтернативная мера ограничения свободы подозреваемого, применяемая вместо предварительного ареста. Подозреваемый не имеет права покидать местность, в которой проживает, обязан являться в прокуратуру или суд по первому вызову, не имеет права вступать в контакт с другими фигурантами дела, а также посещать определенные места.МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. Негуца был отозван с должности посла.
https://ria.ru/20210301/kontrabanda-1599391738.html
https://ria.ru/20210210/posol-1596904506.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151708/72/1517087205_75:0:859:588_1920x0_80_0_0_c770eecdd67e32c0786260d60f8ba7d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мид молдавии, андрей негуца, молдавия, в мире

Экс-посла Молдавии в России освободили под надзор по делу о контрабанде

14:10 12.03.2021
 
© Sputnik / Рамиль СитдиковПосол Молдавии в РФ Андрей Негуца
Посол Молдавии в РФ Андрей Негуца - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца, подозреваемый в причастности к контрабанде анаболиков, освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный надзор, заявил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам республики Эмил Гайтур.
Негуца в конце декабря 2020 года был задержан из-за подозрений в причастности к контрабанде анаболиков. В январе он был переведен под домашний арест.

"Ранее суд Кишинева принял решение о продлении домашнего ареста для бывшего посла Молдавии в Москве, Апелляционная палата Кишинева решила перевести его под судебный надзор", - заявил журналистам Гайтур.

Если в будущем вина дипломата будет доказана, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Негуца вину не признает.
Гайтур добавил, что расследование продолжается, проводится химическая экспертиза анаболиков - это непростая процедура, которая занимает немало времени. О результатах исследований сообщат дополнительно.
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 10:41
Сотрудников посольства Украины в Польше задержали при попытке контрабанды
Судебный надзор - альтернативная мера ограничения свободы подозреваемого, применяемая вместо предварительного ареста. Подозреваемый не имеет права покидать местность, в которой проживает, обязан являться в прокуратуру или суд по первому вызову, не имеет права вступать в контакт с другими фигурантами дела, а также посещать определенные места.
МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. Негуца был отозван с должности посла.
Посол России в Аргентине Виктор Коронелли - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 20:55
Посол России в Мексике выступил свидетелем по делу о контрабанде кокаина
 
РоссияМИД МолдавииАндрей НегуцаМолдавияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
23:40В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Лента новостейМолния