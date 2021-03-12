https://ria.ru/20210312/posol-1600935866.html

Экс-посла Молдавии в России освободили под надзор по делу о контрабанде

Экс-посла Молдавии в России освободили под надзор по делу о контрабанде

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца, подозреваемый в причастности к контрабанде анаболиков, освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:10

2021-03-12T14:10

2021-03-12T14:10

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КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца, подозреваемый в причастности к контрабанде анаболиков, освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный надзор, заявил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам республики Эмил Гайтур.Негуца в конце декабря 2020 года был задержан из-за подозрений в причастности к контрабанде анаболиков. В январе он был переведен под домашний арест.Если в будущем вина дипломата будет доказана, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Негуца вину не признает.Гайтур добавил, что расследование продолжается, проводится химическая экспертиза анаболиков - это непростая процедура, которая занимает немало времени. О результатах исследований сообщат дополнительно.Судебный надзор - альтернативная мера ограничения свободы подозреваемого, применяемая вместо предварительного ареста. Подозреваемый не имеет права покидать местность, в которой проживает, обязан являться в прокуратуру или суд по первому вызову, не имеет права вступать в контакт с другими фигурантами дела, а также посещать определенные места.МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. Негуца был отозван с должности посла.

https://ria.ru/20210301/kontrabanda-1599391738.html

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