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В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию запланировано РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:10
2021-03-12T12:11
дмитрий песков
федеральное собрание рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию запланировано на 7-8 апреля, отметив, что пока Кремль готовит очный формат мероприятия, но все зависит от эпидемиологического режима.Ранее в Telegram-каналах появилась информация об оглашении послания 7-8 апреля."Нет, не могу... Никаких дат пока не определено", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли он подтвердить эти даты.На просьбу прокомментировать информацию о том, что послание пройдет в очном формате, Песков ответил, что пока не может рассказать, "как этот механизм будет выглядеть и к чему готовиться"."Все будет зависеть от эпидемиологического режима, который будет реализовываться на тот момент. Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично", - добавил пресс-секретарь президента.
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дмитрий песков, федеральное собрание рф, владимир путин, политика

В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию

12:10 12.03.2021 (обновлено: 12:11 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию запланировано на 7-8 апреля, отметив, что пока Кремль готовит очный формат мероприятия, но все зависит от эпидемиологического режима.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация об оглашении послания 7-8 апреля.
"Нет, не могу... Никаких дат пока не определено", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли он подтвердить эти даты.
На просьбу прокомментировать информацию о том, что послание пройдет в очном формате, Песков ответил, что пока не может рассказать, "как этот механизм будет выглядеть и к чему готовиться".
"Все будет зависеть от эпидемиологического режима, который будет реализовываться на тот момент. Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично", - добавил пресс-секретарь президента.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 17:18
Политолог рассказал об ожиданиях от послания Федеральному собранию
 
Дмитрий ПесковФедеральное собрание РФВладимир ПутинПолитика
 
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