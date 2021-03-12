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В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию

В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию запланировано РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:10

2021-03-12T12:10

2021-03-12T12:11

дмитрий песков

федеральное собрание рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию запланировано на 7-8 апреля, отметив, что пока Кремль готовит очный формат мероприятия, но все зависит от эпидемиологического режима.Ранее в Telegram-каналах появилась информация об оглашении послания 7-8 апреля."Нет, не могу... Никаких дат пока не определено", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли он подтвердить эти даты.На просьбу прокомментировать информацию о том, что послание пройдет в очном формате, Песков ответил, что пока не может рассказать, "как этот механизм будет выглядеть и к чему готовиться"."Все будет зависеть от эпидемиологического режима, который будет реализовываться на тот момент. Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210225/poslanie-1598968388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, федеральное собрание рф, владимир путин, политика