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https://ria.ru/20210312/poroshenko-1600953716.html
На Украине Порошенко припомнили слова о выгоде "харьковских соглашений"
На Украине Порошенко припомнили слова о выгоде "харьковских соглашений"
Украинские СМИ припомнили экс-президенту Петру Порошенко сказанные им в 2010 году слова о том, что "харьковские соглашения" являются взаимовыгодными и защищают... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:43
2021-03-12T15:50
алексей данилов
петр порошенко
верховная рада украины
харьков
украина
в мире
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Украинские СМИ припомнили экс-президенту Петру Порошенко сказанные им в 2010 году слова о том, что "харьковские соглашения" являются взаимовыгодными и защищают интересы и России, и Украины.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности поручено проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" от 2010 года о пребывании Черноморского флота в Крыму, против голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить дело по статье "госизмена".К публикации также прикреплено видео с вырезкой из сюжета, где Порошенко утверждает, что и Россия, и Украина в 2010 году пришли к "харьковским соглашениям", когда искали взаимоприемлемые условия сотрудничества и формулу международного расчета за газ. Порошенко тогда заявил, комментируя эту ситуацию, что свои интересы защитили и Россия, и Украина.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов. Согласно Конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
https://ria.ru/20210311/poroshenko-1600754115.html
https://ria.ru/20210228/krym-1599316634.html
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алексей данилов, петр порошенко, верховная рада украины, харьков, украина, в мире

На Украине Порошенко припомнили слова о выгоде "харьковских соглашений"

15:43 12.03.2021 (обновлено: 15:50 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества
Петр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Украинские СМИ припомнили экс-президенту Петру Порошенко сказанные им в 2010 году слова о том, что "харьковские соглашения" являются взаимовыгодными и защищают интересы и России, и Украины.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности поручено проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" от 2010 года о пребывании Черноморского флота в Крыму, против голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить дело по статье "госизмена".
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"В копилку воспоминаний Порошенко и харьковских соглашениях. Вот видео, как Петр Порошенко на своем родном русском языке подробно объясняет Мустафе Найему, насколько взаимовыгодными были харьковские соглашения", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале издания Strana.ua и распространенное остальными украинскими СМИ.

К публикации также прикреплено видео с вырезкой из сюжета, где Порошенко утверждает, что и Россия, и Украина в 2010 году пришли к "харьковским соглашениям", когда искали взаимоприемлемые условия сотрудничества и формулу международного расчета за газ. Порошенко тогда заявил, комментируя эту ситуацию, что свои интересы защитили и Россия, и Украина.
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В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов. Согласно Конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
 
Алексей ДаниловПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныХарьковУкраинаВ мире
 
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