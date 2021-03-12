Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1600890520.html
Поклонская назвала главные достижения российского Крыма за семь лет
Поклонская назвала главные достижения российского Крыма за семь лет
Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала строительство Крымского моста, энергомоста из Кубани, нового терминала аэропорта "Симферополь" и федеральной дороги... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:49
2021-03-12T11:05
черное море
наталья поклонская
владимир путин
севастополь
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592743619_0:105:1835:1137_1920x0_80_0_0_4fa3cf6474b9f97d2fa483a93a1c9d7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала строительство Крымского моста, энергомоста из Кубани, нового терминала аэропорта "Симферополь" и федеральной дороги "Таврида" главными достижениями полуострова за последние семь лет.Крым на следующей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией.По ее словам, все остальное, от чего зависит качество жизни обычных людей, требует внимания со стороны политиков и региональной власти. Речь идет, по словам Поклонской, о сохранении уникальной природы, лесов, парков, заповедников, акватории Черного моря.При этом, по ее мнению, вопросы водоснабжения и здравоохранения являются самыми болезненными для крымчан.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской&gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/krym-1600885789.html
https://ria.ru/20210312/krym-1600880706.html
черное море
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592743619_72:0:1615:1157_1920x0_80_0_0_dc0fcda3b4899636d0f3cce7ea81d290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, наталья поклонская, владимир путин, севастополь, оон, украина

Поклонская назвала главные достижения российского Крыма за семь лет

10:49 12.03.2021 (обновлено: 11:05 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала строительство Крымского моста, энергомоста из Кубани, нового терминала аэропорта "Симферополь" и федеральной дороги "Таврида" главными достижениями полуострова за последние семь лет.
Крым на следующей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией.
Вид на набережную в Ялте - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
10:29Сказано в эфире
"Ничего не получится". Политолог о "трех китах" плана Киева по Крыму
"О достижениях российского Крыма правильнее говорить простым людям – крымчанам и гостям нашего полуострова. Достижения есть, и это общеизвестные факты – (Крымский) мост, энергомост, терминал аэропорта, дорога "Таврида". Это федеральные проекты, о которых можно и нужно говорить как о достижениях", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
По ее словам, все остальное, от чего зависит качество жизни обычных людей, требует внимания со стороны политиков и региональной власти. Речь идет, по словам Поклонской, о сохранении уникальной природы, лесов, парков, заповедников, акватории Черного моря.
"Сохранение объектов культурного наследия и памятников архитектуры, равные возможности в бизнесе и законность передачи объектов санаторно-курортного значения и не только, их состояние после национализации. Да и в целом процедура национализации вызывает некоторое непонимание со стороны тех крымчан, у которых что-то "национализировали" и передали другим", - подчеркнула депутат.
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
10:03
Поклонская призвала ЕСПЧ дать оценку водной блокаде Крыма
При этом, по ее мнению, вопросы водоснабжения и здравоохранения являются самыми болезненными для крымчан.
"Решение этого комплекса задач, думаю, и приведет к главному достижению в политике региональной крымской власти. И я знаю, что глава Крыма Сергей Аксенов делает все для того, чтобы улучшить указанные сферы жизни людей", - сказала депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской>>>
 
Черное мореНаталья ПоклонскаяВладимир ПутинСевастопольООНУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:25В ВОЗ рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca
13:25Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
13:21"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов
13:20Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии
13:18В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества
13:10Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
13:06При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады
13:05Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:05Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
13:03Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
13:01На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
12:58В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой
12:57В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
12:57В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:49В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
12:49В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
12:43Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой
12:42В ВКС поступили новые истребители МиГ-35С
12:41Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
12:38МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
Лента новостейМолния