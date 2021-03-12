Поклонская назвала главные достижения российского Крыма за семь лет
10:49 12.03.2021 (обновлено: 11:05 12.03.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала строительство Крымского моста, энергомоста из Кубани, нового терминала аэропорта "Симферополь" и федеральной дороги "Таврида" главными достижениями полуострова за последние семь лет.
Крым на следующей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией.
"О достижениях российского Крыма правильнее говорить простым людям – крымчанам и гостям нашего полуострова. Достижения есть, и это общеизвестные факты – (Крымский) мост, энергомост, терминал аэропорта, дорога "Таврида". Это федеральные проекты, о которых можно и нужно говорить как о достижениях", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
По ее словам, все остальное, от чего зависит качество жизни обычных людей, требует внимания со стороны политиков и региональной власти. Речь идет, по словам Поклонской, о сохранении уникальной природы, лесов, парков, заповедников, акватории Черного моря.
"Сохранение объектов культурного наследия и памятников архитектуры, равные возможности в бизнесе и законность передачи объектов санаторно-курортного значения и не только, их состояние после национализации. Да и в целом процедура национализации вызывает некоторое непонимание со стороны тех крымчан, у которых что-то "национализировали" и передали другим", - подчеркнула депутат.
При этом, по ее мнению, вопросы водоснабжения и здравоохранения являются самыми болезненными для крымчан.
"Решение этого комплекса задач, думаю, и приведет к главному достижению в политике региональной крымской власти. И я знаю, что глава Крыма Сергей Аксенов делает все для того, чтобы улучшить указанные сферы жизни людей", - сказала депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".