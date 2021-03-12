https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1600890520.html

Поклонская назвала главные достижения российского Крыма за семь лет

Поклонская назвала главные достижения российского Крыма за семь лет

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала строительство Крымского моста, энергомоста из Кубани, нового терминала аэропорта "Симферополь" и федеральной дороги... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:49

2021-03-12T10:49

2021-03-12T11:05

черное море

наталья поклонская

владимир путин

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала строительство Крымского моста, энергомоста из Кубани, нового терминала аэропорта "Симферополь" и федеральной дороги "Таврида" главными достижениями полуострова за последние семь лет.Крым на следующей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией.По ее словам, все остальное, от чего зависит качество жизни обычных людей, требует внимания со стороны политиков и региональной власти. Речь идет, по словам Поклонской, о сохранении уникальной природы, лесов, парков, заповедников, акватории Черного моря.При этом, по ее мнению, вопросы водоснабжения и здравоохранения являются самыми болезненными для крымчан.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской>>>

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/krym-1600885789.html

https://ria.ru/20210312/krym-1600880706.html

черное море

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, наталья поклонская, владимир путин, севастополь, оон, украина