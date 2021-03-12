Поклонская заявила о готовности встретиться с Зеленским
09:19 12.03.2021 (обновлено: 11:05 12.03.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы предложить ему начать нормальный диалог по выстраиванию отношений в пользу людей, восстановления их прав и сохранения мира.
"Владимир Зеленский показывает всем, что он такой простой и доступный для людей. Но это всего лишь его образ, созданный еще в заранее подготовленном кино. Вряд ли он решится на встречу. Имея все согласования нашего внешнеполитического ведомства, со своей стороны я хотела бы иметь возможность встречи с ним", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Она подчеркнула, что предложила бы Зеленскому начать диалог. "Я за движение вперед и за развитие. В наших силах изменить настоящее, а не прошлое, бесконечно поливая друг друга грязью и настраивая людей на вражду. Создавать благополучный климат и условия для жизни людей – это и есть задача политика", - отметила Поклонская.
По ее словам, политика ненависти и вражды ведет к разрухе.
"Сегодня запрет русского языка для украинцев – это продолжение раскола. Я украинка, для меня родной язык – русский. И таких, как я, в Украине большинство. То есть украинская власть отказывается от культуры собственного народа, языка своих предков. А потом, может быть, мы услышим, что Россия виновата в "аннексии" русского языка в Украине. Ровно как с Крымом. Сами от нас отказались, а теперь непрекращающаяся шарманка "у нас забрали Крым", - сказала Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".