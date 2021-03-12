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https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1600874859.html
Поклонская заявила о готовности встретиться с Зеленским
Поклонская заявила о готовности встретиться с Зеленским
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T09:19
2021-03-12T11:05
наталья поклонская
владимир зеленский
владимир путин
севастополь
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы предложить ему начать нормальный диалог по выстраиванию отношений в пользу людей, восстановления их прав и сохранения мира.Она подчеркнула, что предложила бы Зеленскому начать диалог. "Я за движение вперед и за развитие. В наших силах изменить настоящее, а не прошлое, бесконечно поливая друг друга грязью и настраивая людей на вражду. Создавать благополучный климат и условия для жизни людей – это и есть задача политика", - отметила Поклонская.По ее словам, политика ненависти и вражды ведет к разрухе.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской&gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/poklonskaya-1598026683.html
https://ria.ru/20210312/krym-1600861685.html
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наталья поклонская, владимир зеленский, владимир путин, севастополь, оон, украина

Поклонская заявила о готовности встретиться с Зеленским

09:19 12.03.2021 (обновлено: 11:05 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы предложить ему начать нормальный диалог по выстраиванию отношений в пользу людей, восстановления их прав и сохранения мира.
"Владимир Зеленский показывает всем, что он такой простой и доступный для людей. Но это всего лишь его образ, созданный еще в заранее подготовленном кино. Вряд ли он решится на встречу. Имея все согласования нашего внешнеполитического ведомства, со своей стороны я хотела бы иметь возможность встречи с ним", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 15:05
Поклонская заявила, что Украина "променяла Крым" на высокие должности
Она подчеркнула, что предложила бы Зеленскому начать диалог. "Я за движение вперед и за развитие. В наших силах изменить настоящее, а не прошлое, бесконечно поливая друг друга грязью и настраивая людей на вражду. Создавать благополучный климат и условия для жизни людей – это и есть задача политика", - отметила Поклонская.
По ее словам, политика ненависти и вражды ведет к разрухе.
"Сегодня запрет русского языка для украинцев – это продолжение раскола. Я украинка, для меня родной язык – русский. И таких, как я, в Украине большинство. То есть украинская власть отказывается от культуры собственного народа, языка своих предков. А потом, может быть, мы услышим, что Россия виновата в "аннексии" русского языка в Украине. Ровно как с Крымом. Сами от нас отказались, а теперь непрекращающаяся шарманка "у нас забрали Крым", - сказала Поклонская.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
01:13
Глава МИД Украины Кулеба озвучил стратегию по "деоккупации" Крыма
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской>>>
 
Наталья ПоклонскаяВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСевастопольООНУкраина
 
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