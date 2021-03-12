https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1600874859.html

Поклонская заявила о готовности встретиться с Зеленским

Поклонская заявила о готовности встретиться с Зеленским

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T09:19

2021-03-12T09:19

2021-03-12T11:05

наталья поклонская

владимир зеленский

владимир путин

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы предложить ему начать нормальный диалог по выстраиванию отношений в пользу людей, восстановления их прав и сохранения мира.Она подчеркнула, что предложила бы Зеленскому начать диалог. "Я за движение вперед и за развитие. В наших силах изменить настоящее, а не прошлое, бесконечно поливая друг друга грязью и настраивая людей на вражду. Создавать благополучный климат и условия для жизни людей – это и есть задача политика", - отметила Поклонская.По ее словам, политика ненависти и вражды ведет к разрухе.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской>>>

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/poklonskaya-1598026683.html

https://ria.ru/20210312/krym-1600861685.html

севастополь

украина

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наталья поклонская, владимир зеленский, владимир путин, севастополь, оон, украина