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Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ей не поступали предложения снова баллотироваться в Госдуму, но она готова идти дальше. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T03:03
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россия
наталья поклонская
госдума рф
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ей не поступали предложения снова баллотироваться в Госдуму, но она готова идти дальше.Депутат призналась, что за время нынешней каденции допустила ряд политических ошибок."Конечно, были ошибки, сейчас я их вижу и стараюсь делать выводы. Первая политическая пятилетка многому меня научила", - подчеркнула Поклонская.При этом она отметила, что планов возглавить какой-либо из крымских городов у нее нет."У меня в планах такого нет. Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала", - сказала депутат.Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.
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россия, наталья поклонская, госдума рф, республика крым, политика

Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы

03:03 12.03.2021 (обновлено: 05:03 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ей не поступали предложения снова баллотироваться в Госдуму, но она готова идти дальше.
"Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда - увидим", - сказала РИА Новости Поклонская.
Депутат призналась, что за время нынешней каденции допустила ряд политических ошибок.
"Конечно, были ошибки, сейчас я их вижу и стараюсь делать выводы. Первая политическая пятилетка многому меня научила", - подчеркнула Поклонская.
При этом она отметила, что планов возглавить какой-либо из крымских городов у нее нет.
"У меня в планах такого нет. Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала", - сказала депутат.
Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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РоссияНаталья ПоклонскаяГосдума РФРеспублика КрымПолитика
 
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