https://ria.ru/20210312/pogonya-1600888473.html

В Великом Новгороде три человека погибли в уходившем от погони автомобиле

В Великом Новгороде три человека погибли в уходившем от погони автомобиле

Три человека погибли в уходившем от погони полицейских автомобиле, который врезался в торговый центр в Великом Новгороде, сообщает областное ГУМВД. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:40

2021-03-12T10:40

2021-03-12T10:43

гумвд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

великий новгород

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Три человека погибли в уходившем от погони полицейских автомобиле, который врезался в торговый центр в Великом Новгороде, сообщает областное ГУМВД.По данным ГУ МВД, на месте до приезда скорой помощи погибли 49-летний водитель и два пассажира. Еще один пострадавший пассажир в возрасте 21 года госпитализирован.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/dtp-1600881954.html

великий новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великий новгород, происшествия