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В Великом Новгороде три человека погибли в уходившем от погони автомобиле
В Великом Новгороде три человека погибли в уходившем от погони автомобиле
Три человека погибли в уходившем от погони полицейских автомобиле, который врезался в торговый центр в Великом Новгороде, сообщает областное ГУМВД. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:40
2021-03-12T10:43
гумвд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
великий новгород
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Три человека погибли в уходившем от погони полицейских автомобиле, который врезался в торговый центр в Великом Новгороде, сообщает областное ГУМВД.По данным ГУ МВД, на месте до приезда скорой помощи погибли 49-летний водитель и два пассажира. Еще один пострадавший пассажир в возрасте 21 года госпитализирован.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
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гумвд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великий новгород, происшествия

В Великом Новгороде три человека погибли в уходившем от погони автомобиле

10:40 12.03.2021 (обновлено: 10:43 12.03.2021)
 
© Фото : ГИБДД УМВД России по Новгородской областиНа месте ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200 в Великом Новгороде
На месте ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200 в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : ГИБДД УМВД России по Новгородской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Три человека погибли в уходившем от погони полицейских автомобиле, который врезался в торговый центр в Великом Новгороде, сообщает областное ГУМВД.
"Двенадцатого марта около 04.30 в Великом Новгороде на улице Псковская экипажем дорожно-патрульной службы ГИБДД был замечен автомобиль Toyota Land Cruiser 200, водитель которого, по имеющейся информации, мог находиться в состоянии опьянения... Сотрудниками ГИБДД было организовано преследование данного автомобиля. В 04.35 на улице Германа водитель внедорожника, двигаясь со значительным превышением установленной скорости, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на элемент строения торгового центра", - сказано в сообщении.
По данным ГУ МВД, на месте до приезда скорой помощи погибли 49-летний водитель и два пассажира. Еще один пострадавший пассажир в возрасте 21 года госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
10:10
Верное решение: Володин об эффекте от ужесточения наказания за ДТП
 
ГУМВДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Великий НовгородПроисшествия
 
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