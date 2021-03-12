https://ria.ru/20210312/pogoda-1600870586.html
Москвичей предупредили о метели в пятницу
Москвичей предупредили о метели в пятницу
Температура воздуха днём в Москве в пятницу повысится до минус 4-6 градусов, вечером ожидается слабая метель, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T08:14
2021-03-12T08:14
2021-03-12T08:14
александр синенков
москва
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Температура воздуха днём в Москве в пятницу повысится до минус 4-6 градусов, вечером ожидается слабая метель, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210310/moskva-1600582229.html
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александр синенков, москва, общество