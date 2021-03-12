https://ria.ru/20210312/pogoda-1600870586.html

Москвичей предупредили о метели в пятницу

Москвичей предупредили о метели в пятницу

Температура воздуха днём в Москве в пятницу повысится до минус 4-6 градусов, вечером ожидается слабая метель, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T08:14

2021-03-12T08:14

2021-03-12T08:14

александр синенков

москва

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Температура воздуха днём в Москве в пятницу повысится до минус 4-6 градусов, вечером ожидается слабая метель, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210310/moskva-1600582229.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, москва, общество