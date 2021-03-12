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Врачи назвали опасные симптомы образования камней в почках
Врачи назвали опасные симптомы образования камней в почках
Врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на образование камней в почках и говорят о необходимости немедленно обратиться к специалисту. Об этом пишет 20... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:50
2021-03-12T17:34
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на образование камней в почках и говорят о необходимости немедленно обратиться к специалисту. Об этом пишет 20 minutos.Согласно исследованиям Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США, основные признаки образования камней — это острая боль в спине, нижней части живота или с одной стороны нижней части спины.Но есть и более тревожные симптомы: среди них — кровь в моче, постоянные позывы и боль при мочеиспускании, неспособность мочиться, а также мутный цвет мочи с неприятным запахом.О недуге могут также свидетельствовать тошнота, рвота, озноб или жар в сочетании с другими симптомами.По мнению медиков, лучший способ предотвратить образование камней — ежедневно пить достаточное количество жидкости.При этом следует сократить потребление соли, белков животного происхождения, кофе и чая.Образование камней в почках — заболевание, причиной которого становится накопление в моче большого количества минералов, таких как кальций, фосфор и оксалат.
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сша, общество

Врачи назвали опасные симптомы образования камней в почках

16:50 12.03.2021 (обновлено: 17:34 12.03.2021)
 
© Depositphotos / sofiiashunkinaУльтразвуковое исследование для определения положения камней в почках
Ультразвуковое исследование для определения положения камней в почках - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / sofiiashunkina
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на образование камней в почках и говорят о необходимости немедленно обратиться к специалисту. Об этом пишет 20 minutos.
Согласно исследованиям Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США, основные признаки образования камней — это острая боль в спине, нижней части живота или с одной стороны нижней части спины.
Но есть и более тревожные симптомы: среди них — кровь в моче, постоянные позывы и боль при мочеиспускании, неспособность мочиться, а также мутный цвет мочи с неприятным запахом.
О недуге могут также свидетельствовать тошнота, рвота, озноб или жар в сочетании с другими симптомами.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 01:31
Мясников рассказал, от какой еды образуются камни в почках
По мнению медиков, лучший способ предотвратить образование камней — ежедневно пить достаточное количество жидкости.

"Некоторые исследования показывают, что лимонад и апельсиновый сок защищают от камней в почках благодаря цитрату, который предотвращает превращение кристаллов в камни", — отмечают исследователи.

При этом следует сократить потребление соли, белков животного происхождения, кофе и чая.
Образование камней в почках — заболевание, причиной которого становится накопление в моче большого количества минералов, таких как кальций, фосфор и оксалат.
Стетоскоп в коридоре Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 15:34
Пациентку с камнем на половину почки спасли в Подмосковье
 
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