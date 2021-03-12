https://ria.ru/20210312/pochki-1600972500.html

Врачи назвали опасные симптомы образования камней в почках

Врачи назвали опасные симптомы образования камней в почках

Врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на образование камней в почках и говорят о необходимости немедленно обратиться к специалисту. Об этом пишет 20... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:50

2021-03-12T16:50

2021-03-12T17:34

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общество

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на образование камней в почках и говорят о необходимости немедленно обратиться к специалисту. Об этом пишет 20 minutos.Согласно исследованиям Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США, основные признаки образования камней — это острая боль в спине, нижней части живота или с одной стороны нижней части спины.Но есть и более тревожные симптомы: среди них — кровь в моче, постоянные позывы и боль при мочеиспускании, неспособность мочиться, а также мутный цвет мочи с неприятным запахом.О недуге могут также свидетельствовать тошнота, рвота, озноб или жар в сочетании с другими симптомами.По мнению медиков, лучший способ предотвратить образование камней — ежедневно пить достаточное количество жидкости.При этом следует сократить потребление соли, белков животного происхождения, кофе и чая.Образование камней в почках — заболевание, причиной которого становится накопление в моче большого количества минералов, таких как кальций, фосфор и оксалат.

https://ria.ru/20201215/myasnikov-1589238604.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/kamen-1598942505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, общество