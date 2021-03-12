https://ria.ru/20210312/peterburg-1601023447.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в Петербурге
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в Петербурге
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Петербурге находится на плато с января этого года, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T20:48
2021-03-12T20:48
2021-03-12T20:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Петербурге находится на плато с января этого года, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.По ее словам, те ограничительные меры, которые были введены на период распространения коронавируса, повлияли и снижение циркуляций других вирусов. Так, заболеваемость кишечными инфекциями в городе упала на 60%, на 40% - ветряной оспой, 40% - коклюшем."Снизились все нозологические формы вирусов", - добавила Башкетова.Около 7% жителей Санкт-Петербурга переболели коронавирусной инфекцией, ещё меньше провакцинировано, добавила Наталия Башкетова.По ее словам, для того, чтобы все сферы жизни могли нормально функционировать необходимо, чтобы иммунная прослойка составляла более 60%, а для того, чтобы совсем забыть о вирусе - 95%."Поэтому для формирования иммунной прослойки нужно вакцинироваться. Провакцинировано сейчас более 288 тысяч человек, в том числе закончили вакцинацию 167 тысяч человек", - сказала Башкетова.Как сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, на данный момент в городе остались около 46 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V"."На каких-то прививочных пунктах вакцина закончилась. Но мы ожидаем поступления новой партии на следующей неделе", - сказал Лисовец.Башкетова также добавила, что пока не стоит ожидать отмены масочного режима в городе, так как соблюдение ограничительных мер показывает свою эффективность в снижении числа заболевших.
https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600754634.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости.
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Петербурге находится на плато с января этого года, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу
Наталия Башкетова.
"Да, мы стоим на плато на протяжении 2,5 месяцев с лишним. Начиная с января, когда у нас снижение уровня заболеваемости пошло", - сообщила Наталия Башкетова во время эфира телеканала "Санкт-Петербург".
По ее словам, те ограничительные меры, которые были введены на период распространения коронавируса, повлияли и снижение циркуляций других вирусов. Так, заболеваемость кишечными инфекциями в городе упала на 60%, на 40% - ветряной оспой, 40% - коклюшем.
"Снизились все нозологические формы вирусов", - добавила Башкетова.
Около 7% жителей Санкт-Петербурга переболели коронавирусной инфекцией, ещё меньше провакцинировано, добавила Наталия Башкетова.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 378 705 случаев заражения COVID-19, это около семи процентов от совокупного населения. И этого не достаточно для формирования коллективного иммунитета", - сказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" Наталия Башкетова.
По ее словам, для того, чтобы все сферы жизни могли нормально функционировать необходимо, чтобы иммунная прослойка составляла более 60%, а для того, чтобы совсем забыть о вирусе - 95%.
"Поэтому для формирования иммунной прослойки нужно вакцинироваться. Провакцинировано сейчас более 288 тысяч человек, в том числе закончили вакцинацию 167 тысяч человек", - сказала Башкетова.
Как сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, на данный момент в городе остались около 46 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".
"На каких-то прививочных пунктах вакцина закончилась. Но мы ожидаем поступления новой партии на следующей неделе", - сказал Лисовец.
Башкетова также добавила, что пока не стоит ожидать отмены масочного режима в городе, так как соблюдение ограничительных мер показывает свою эффективность в снижении числа заболевших.