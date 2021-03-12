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Глава минздрава Словакии покинет пост до начала вакцинации "Спутником V"
Глава минздрава Словакии покинет пост до начала вакцинации "Спутником V"
Чтобы не давать повода для развала правящей в Словакии коалиции, глава минздрава Марек Крайчи заявил в пятницу о готовности немедленно уйти в отставку, не... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:56
2021-03-12T16:56
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
мид словакии
словакия
в мире
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ПРАГА, 12 мар – РИА Новости. Чтобы не давать повода для развала правящей в Словакии коалиции, глава минздрава Марек Крайчи заявил в пятницу о готовности немедленно уйти в отставку, не дожидаясь начала использования в стране полученной из РФ вакцины "Спутник V".На переговорах в среду лидеры входящих в правящую коалицию правых партий поставили премьеру Игорю Матовичу условием продолжения сотрудничества отставку главы минздрава Марека Крайчи, который разрешил использование в республике закупленной в РФ вакцины "Спутник V". Премьер вынужден был согласиться с этим, но день спустя поставил условие, что отставка министра произойдет только после того, как в стране начнется процесс вакцинации "Спутником V".Однако в пятницу лидеры правых партий заявили журналистам, что премьер тем самым нарушил ранее достигнутую договоренность, и вновь пригрозили распадом коалиции. В частности, вице-премьер и лидер партии "Свобода и солидарность" Рихард Сулик сказал, что переговоры партийных лидеров сейчас вернулись на нулевую отметку.В связи с этим глава минздрава сообщил журналистом, что подаст прошение об отставке в пятницу."Я не хочу, чтобы дата моего ухода с поста министра стала поводом для падения правительства", - заявил Крайчи.О поставке вакцины из РФ премьер Матович договорился с российской стороной втайне от правых партнеров по коалиции. Те ранее заблокировали данное решение на заседании правительства, аргументируя свою позицию отсутствием у "Спутника V" регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). По мнению Матовича, этим было проявлено неуважение политиков к собственным согражданам, умирающим из-за недостатка вакцин от COVID-19, и нездорового геополитического подхода к проблеме.В пятимиллионной Словакии сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. В конце февраля республика некоторое время даже занимала первое место в мире по числу смертей от COVID-19 (в пересчете на миллион жителей).Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в Словакию 1 марта, что вызвало резкую реакцию со стороны лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию. Реагируя на закупку российской вакцины, глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что отсутствие у "Спутника V" регистрации в ЕМА подтверждает, что это не вакцина, а "инструмент гибридной войны".
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/sputnik-1600961480.html
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, мид словакии, словакия, в мире

Глава минздрава Словакии покинет пост до начала вакцинации "Спутником V"

16:56 12.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПервая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленная в Словакию
Первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V, доставленная в Словакию - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии
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ПРАГА, 12 мар – РИА Новости. Чтобы не давать повода для развала правящей в Словакии коалиции, глава минздрава Марек Крайчи заявил в пятницу о готовности немедленно уйти в отставку, не дожидаясь начала использования в стране полученной из РФ вакцины "Спутник V".
На переговорах в среду лидеры входящих в правящую коалицию правых партий поставили премьеру Игорю Матовичу условием продолжения сотрудничества отставку главы минздрава Марека Крайчи, который разрешил использование в республике закупленной в РФ вакцины "Спутник V". Премьер вынужден был согласиться с этим, но день спустя поставил условие, что отставка министра произойдет только после того, как в стране начнется процесс вакцинации "Спутником V".
Однако в пятницу лидеры правых партий заявили журналистам, что премьер тем самым нарушил ранее достигнутую договоренность, и вновь пригрозили распадом коалиции. В частности, вице-премьер и лидер партии "Свобода и солидарность" Рихард Сулик сказал, что переговоры партийных лидеров сейчас вернулись на нулевую отметку.
В связи с этим глава минздрава сообщил журналистом, что подаст прошение об отставке в пятницу.
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Вчера, 16:11
В Кремле заявили о готовящейся кампании против "Спутника V"
"Я не хочу, чтобы дата моего ухода с поста министра стала поводом для падения правительства", - заявил Крайчи.
О поставке вакцины из РФ премьер Матович договорился с российской стороной втайне от правых партнеров по коалиции. Те ранее заблокировали данное решение на заседании правительства, аргументируя свою позицию отсутствием у "Спутника V" регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). По мнению Матовича, этим было проявлено неуважение политиков к собственным согражданам, умирающим из-за недостатка вакцин от COVID-19, и нездорового геополитического подхода к проблеме.
В пятимиллионной Словакии сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. В конце февраля республика некоторое время даже занимала первое место в мире по числу смертей от COVID-19 (в пересчете на миллион жителей).
Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в Словакию 1 марта, что вызвало резкую реакцию со стороны лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию. Реагируя на закупку российской вакцины, глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что отсутствие у "Спутника V" регистрации в ЕМА подтверждает, что это не вакцина, а "инструмент гибридной войны".
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Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыМИД СловакииСловакияВ мире
 
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