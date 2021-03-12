https://ria.ru/20210312/oon-1601019397.html

На встрече СБ ООН по Крыму дали слово человеку, связанному с террористами

На встрече СБ ООН по Крыму дали слово человеку, связанному с террористами

Организаторы неформального заседания СБ ООН по теме Крыма (к которым относятся Эстония и ряд западных стран) дали слово Нариману Мемедеминову, который был ранее РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T20:20

2021-03-12T20:20

2021-03-12T22:27

россия

дмитрий полянский

совет безопасности оон

республика крым

оон

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ООН, 12 мар — РИА Новости. Организаторы неформального заседания СБ ООН по теме Крыма (к которым относятся Эстония и ряд западных стран) дали слово Нариману Мемедеминову, который был ранее приговорен к 2,5 года заключения колонии-поселения за призывы к участию в деятельности запрещенной террористической организации.Ведущий представил его как "гражданского журналиста".В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма. Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин."Наши украинские и западные коллеги, которые представляют 99 процентов выступающих на сегодняшнем мероприятии, упорствуют в продвижении фейковых новостей о Крыме и в блокировании любых голосов, которые поставили бы под вопрос эти утверждения", — сказал в ходе мероприятия Полянский.Он подчеркнул, что докладчики, которых пригласили организаторы, "не имеют отношения к сегодняшнему Крыму и не посещали полуостров с момента его воссоединения с Россией".Полянский отметил, что докладчики, которых приглашает Запад, это "находящиеся на Украине, в изгнании крымские политики, люди, которые нарушали закон и связаны с международными террористами".По его словам, отказ Эстонии дать слово реальным жителям Крыма свидетельствует о том, что организаторы не заинтересованы в раскрытии правды о Крыме. "Мнения людей, живущих нормальной жизнью на полуострове, абсолютно не вписываются в их заранее заготовленный тезис о якобы российской аннексии, оккупации, нарушении прав человека и дискриминации национальных меньшинств", — заявил Полянский.По его мнению, "вероятно, очень дискомфортно распространять дезинформацию напротив тех, кто запросто может опровергнуть эти утверждения".Полянский заявил, что Россия проведет 17 марта свое заседание СБ ООН по формуле Арриа с участием крымчан.По версии следствия, с июня 2013-го по ноябрь 2014 года Нариман Мемедеминов в Крыму разместил в интернете видео с призывами к участию в деятельности запрещенной террористической организации. Его задержали сотрудники УФСБ России по региону. Уголовное дело возбудили по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210312/krym-1601010484.html

https://ria.ru/20210310/krym-1600678534.html

https://ria.ru/20210311/krym-1600824808.html

россия

республика крым

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россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, республика крым, оон, в мире