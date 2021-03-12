https://ria.ru/20210312/oon-1601019397.html
На встрече СБ ООН по Крыму дали слово человеку, связанному с террористами
На встрече СБ ООН по Крыму дали слово человеку, связанному с террористами
Организаторы неформального заседания СБ ООН по теме Крыма (к которым относятся Эстония и ряд западных стран) дали слово Нариману Мемедеминову, который был ранее РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T20:20
2021-03-12T20:20
2021-03-12T22:27
россия
дмитрий полянский
совет безопасности оон
республика крым
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg
ООН, 12 мар — РИА Новости. Организаторы неформального заседания СБ ООН по теме Крыма (к которым относятся Эстония и ряд западных стран) дали слово Нариману Мемедеминову, который был ранее приговорен к 2,5 года заключения колонии-поселения за призывы к участию в деятельности запрещенной террористической организации.Ведущий представил его как "гражданского журналиста".В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма. Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин."Наши украинские и западные коллеги, которые представляют 99 процентов выступающих на сегодняшнем мероприятии, упорствуют в продвижении фейковых новостей о Крыме и в блокировании любых голосов, которые поставили бы под вопрос эти утверждения", — сказал в ходе мероприятия Полянский.Он подчеркнул, что докладчики, которых пригласили организаторы, "не имеют отношения к сегодняшнему Крыму и не посещали полуостров с момента его воссоединения с Россией".Полянский отметил, что докладчики, которых приглашает Запад, это "находящиеся на Украине, в изгнании крымские политики, люди, которые нарушали закон и связаны с международными террористами".По его словам, отказ Эстонии дать слово реальным жителям Крыма свидетельствует о том, что организаторы не заинтересованы в раскрытии правды о Крыме. "Мнения людей, живущих нормальной жизнью на полуострове, абсолютно не вписываются в их заранее заготовленный тезис о якобы российской аннексии, оккупации, нарушении прав человека и дискриминации национальных меньшинств", — заявил Полянский.По его мнению, "вероятно, очень дискомфортно распространять дезинформацию напротив тех, кто запросто может опровергнуть эти утверждения".Полянский заявил, что Россия проведет 17 марта свое заседание СБ ООН по формуле Арриа с участием крымчан.По версии следствия, с июня 2013-го по ноябрь 2014 года Нариман Мемедеминов в Крыму разместил в интернете видео с призывами к участию в деятельности запрещенной террористической организации. Его задержали сотрудники УФСБ России по региону. Уголовное дело возбудили по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210312/krym-1601010484.html
https://ria.ru/20210310/krym-1600678534.html
https://ria.ru/20210311/krym-1600824808.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ba5e26b0dcaf54633a63c7422bacb310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, республика крым, оон, в мире
ООН, 12 мар — РИА Новости.
Организаторы неформального заседания СБ ООН
по теме Крыма (к которым относятся Эстония
и ряд западных стран) дали слово Нариману Мемедеминову, который был ранее приговорен к 2,5 года заключения колонии-поселения за призывы к участию в деятельности запрещенной террористической организации.
Ведущий представил его как "гражданского журналиста".
В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма. Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин.
"Наши украинские и западные коллеги, которые представляют 99 процентов выступающих на сегодняшнем мероприятии, упорствуют в продвижении фейковых новостей о Крыме и в блокировании любых голосов, которые поставили бы под вопрос эти утверждения", — сказал в ходе мероприятия Полянский.
Он подчеркнул, что докладчики, которых пригласили организаторы, "не имеют отношения к сегодняшнему Крыму и не посещали полуостров с момента его воссоединения с Россией".
"Господин Мемедеминов, которого приговорили за поддержку террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, запрещенной в России и во множестве стран, в том числе тех, которые являются соорганизаторами сегодняшнего мероприятия, с трудом может считаться непредвзятым и достоверным очевидцем сегодняшних реалий в Крыму", — заявил дипломат.
Полянский отметил, что докладчики, которых приглашает Запад, это "находящиеся на Украине, в изгнании крымские политики, люди, которые нарушали закон и связаны с международными террористами".
По его словам, отказ Эстонии дать слово реальным жителям Крыма свидетельствует о том, что организаторы не заинтересованы в раскрытии правды о Крыме.
"Мнения людей, живущих нормальной жизнью на полуострове, абсолютно не вписываются в их заранее заготовленный тезис о якобы российской аннексии, оккупации, нарушении прав человека и дискриминации национальных меньшинств", — заявил Полянский.
По его мнению, "вероятно, очень дискомфортно распространять дезинформацию напротив тех, кто запросто может опровергнуть эти утверждения".
Полянский заявил, что Россия проведет 17 марта свое заседание СБ ООН по формуле Арриа с участием крымчан.
По версии следствия, с июня 2013-го по ноябрь 2014 года Нариман Мемедеминов в Крыму разместил в интернете видео с призывами к участию в деятельности запрещенной террористической организации. Его задержали сотрудники УФСБ России по региону. Уголовное дело возбудили по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.