В России призвали СПЧ ООН оценить ситуацию с правами человека в ЕС и США
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Второй секретарь постпредства РФ при женевском отделении ООН Дмитрий Воробьев обратил внимание СПЧ ООН на ситуацию с реализацией в ЕС и США прав и свобод их граждан на фоне роста насилия при разгонах акций протестов в этих странах, призвав спецдокладчиков совета рассмотреть этот вопрос.
"Несмотря на декларируемую приверженность выполнению своих международных правозащитных обязательств в вопросах обеспечения права на мирные собрания, эти страны все чаще демонстрируют миру то, как нельзя обращаться со своими гражданами. Регулярно мы видим, как жестко и порой жестоко правоохранительные органы этих демократических стран пресекают массовые акции протеста своих граждан", - заявил Воробьев, выступая в ходе 46-й сессии Совета ООН по правам человека.
Дипломат привел пример возросшего уровня насилия в отношении протестующих во Франции, который стал теперь нормой. В частности, использование при подавлении протестных акций в январе этого года, прошедших в Париже, Нанте, Лионе, Тулузе слезоточивого газа, дубинок и водометов, а также массовых арестов участников манифестаций "желтых жилетов". Дубинки, слезоточивый газ и водометы также применялись полицией и спецназом Нидерландов, где в январе этого года прошли запрещенные властями массовые демонстрации против карантинных ограничений.
"Американские власти, преподносящие себя в качестве мирового оплота демократии и прав человека, пошли еще дальше: всех, кто вышел на массовые протесты для выражения своего недовольства результатами выборов президента США, признали "внутренними террористами". Очевидно, что настало время так называемым "старым демократиям" бросить свои менторские замашки в отношении других стран и начать заниматься защитой прав человека у себя дома, не забывая при этом четко следовать взятым на себя международным правозащитным обязательствам", - подчеркнул дипломат.
В этой связи России призвала специальных докладчиков СПЧ ООН по вопросам мирных собраний, свободы слова, а также незаконным задержаниям и другим правам человека рассмотреть ситуацию с реализацией в странах ЕС и США входящих в их мандат прав и свобод.
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