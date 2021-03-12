https://ria.ru/20210312/oon-1600967792.html

В России призвали СПЧ ООН оценить ситуацию с правами человека в ЕС и США

В России призвали СПЧ ООН оценить ситуацию с правами человека в ЕС и США

Второй секретарь постпредства РФ при женевском отделении ООН Дмитрий Воробьев обратил внимание СПЧ ООН на ситуацию с реализацией в ЕС и США прав и свобод их... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:32

2021-03-12T16:32

2021-03-12T16:32

россия

совет по правам человека оон (спч оон)

евросоюз

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Второй секретарь постпредства РФ при женевском отделении ООН Дмитрий Воробьев обратил внимание СПЧ ООН на ситуацию с реализацией в ЕС и США прав и свобод их граждан на фоне роста насилия при разгонах акций протестов в этих странах, призвав спецдокладчиков совета рассмотреть этот вопрос.Дипломат привел пример возросшего уровня насилия в отношении протестующих во Франции, который стал теперь нормой. В частности, использование при подавлении протестных акций в январе этого года, прошедших в Париже, Нанте, Лионе, Тулузе слезоточивого газа, дубинок и водометов, а также массовых арестов участников манифестаций "желтых жилетов". Дубинки, слезоточивый газ и водометы также применялись полицией и спецназом Нидерландов, где в январе этого года прошли запрещенные властями массовые демонстрации против карантинных ограничений."Американские власти, преподносящие себя в качестве мирового оплота демократии и прав человека, пошли еще дальше: всех, кто вышел на массовые протесты для выражения своего недовольства результатами выборов президента США, признали "внутренними террористами". Очевидно, что настало время так называемым "старым демократиям" бросить свои менторские замашки в отношении других стран и начать заниматься защитой прав человека у себя дома, не забывая при этом четко следовать взятым на себя международным правозащитным обязательствам", - подчеркнул дипломат.В этой связи России призвала специальных докладчиков СПЧ ООН по вопросам мирных собраний, свободы слова, а также незаконным задержаниям и другим правам человека рассмотреть ситуацию с реализацией в странах ЕС и США входящих в их мандат прав и свобод.

https://ria.ru/20210312/sanktsii-1600938944.html

https://ria.ru/20210305/antonov-1600014251.html

россия

сша

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россия, совет по правам человека оон (спч оон), евросоюз, сша, в мире