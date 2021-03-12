Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/oon-1600908337.html
МИД потребовал обеспечить въезд главе российской делегации на сессию ООН
МИД потребовал обеспечить въезд главе российской делегации на сессию ООН
Россия требует от США выполнить свои обязательства в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд главе российской делегации, заявила... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:07
2021-03-12T12:07
мария захарова
генеральная ассамблея оон
нью-йорк (город)
оон
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_50e5e5898bfc2078ca6b07e47429dc8e.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия требует от США выполнить свои обязательства в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд главе российской делегации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова указала, что Россия направляла на сессию комиссии ООН по разоружению в Нью-Йорк квалифицированных экспертов, однако эта практика была прервана в 2019 году – тогда власти США не выдали въездную визу главе российской делегации и продолжают это делать до сих пор."Без обеспечения равных условий работы на площадке комиссии для всех экспертов государств-членов ООН проведение организационной и содержательной сессии комиссии теряет практический смысл. И в этой связи мы требуем от властей США кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд в США главе российской делегации для участия в работе комиссии", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.По ее словам, секретариат ООН также работает над разрешением этой ситуации."Кризисная ситуация вокруг комиссии ООН по разоружению – это не единичный случай, а результат системной противоправной визовой практики Вашингтона в отношении направляемых по линии ООН экспертов государств-членов организации, в результате чего содержательная работа в комиссии ООН по разоружению фактически приостановлена", - отметила она.Захарова указала, что американские власти грубо нарушают свои обязательства по соглашению 1947 года о центральных учреждениях ООН и игнорируют ключевые положения резолюции Генассамблеи ООН, согласно которой США "не должны чинить препятствия проезду в район центральных учреждений ООН представителей или должностных лиц государств-членов организации, а также визы должны выдаваться безвозмездно и в возможной краткий срок"."Пренебрежение США своими обязательствами в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН стало фактором, который препятствует работе соответствующей комиссии и дискредитирует ее статус как одного из ключевых элементов разоруженческого механизма Организации Объединенных наций", - сказала она.
https://ria.ru/20210302/gatilov-1599620142.html
https://ria.ru/20210226/vaktsinatsiya-1599174932.html
нью-йорк (город)
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e801e0505dca4b41542d8a84105c386c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), оон, вашингтон (город), сша, в мире

МИД потребовал обеспечить въезд главе российской делегации на сессию ООН

12:07 12.03.2021
 
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия требует от США выполнить свои обязательства в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд главе российской делегации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова указала, что Россия направляла на сессию комиссии ООН по разоружению в Нью-Йорк квалифицированных экспертов, однако эта практика была прервана в 2019 году – тогда власти США не выдали въездную визу главе российской делегации и продолжают это делать до сих пор.
"Без обеспечения равных условий работы на площадке комиссии для всех экспертов государств-членов ООН проведение организационной и содержательной сессии комиссии теряет практический смысл. И в этой связи мы требуем от властей США кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд в США главе российской делегации для участия в работе комиссии", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
По ее словам, секретариат ООН также работает над разрешением этой ситуации.
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 16:22
Российский постпред раскритиковал докладчиков ООН по ситуации с Навальным
"Кризисная ситуация вокруг комиссии ООН по разоружению – это не единичный случай, а результат системной противоправной визовой практики Вашингтона в отношении направляемых по линии ООН экспертов государств-членов организации, в результате чего содержательная работа в комиссии ООН по разоружению фактически приостановлена", - отметила она.
Захарова указала, что американские власти грубо нарушают свои обязательства по соглашению 1947 года о центральных учреждениях ООН и игнорируют ключевые положения резолюции Генассамблеи ООН, согласно которой США "не должны чинить препятствия проезду в район центральных учреждений ООН представителей или должностных лиц государств-членов организации, а также визы должны выдаваться безвозмездно и в возможной краткий срок".
"Пренебрежение США своими обязательствами в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН стало фактором, который препятствует работе соответствующей комиссии и дискредитирует ее статус как одного из ключевых элементов разоруженческого механизма Организации Объединенных наций", - сказала она.
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 20:39Распространение коронавируса
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня для проведения вакцинации
 
Мария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООННью-Йорк (город)ООНВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:25В ВОЗ рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca
13:25Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
13:21"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов
13:20Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии
13:18В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества
13:10Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
13:06При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады
13:05Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:05Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
13:03Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
13:01На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
12:58В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой
12:57В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
12:57В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:49В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
12:49В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
12:43Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой
12:42В ВКС поступили новые истребители МиГ-35С
12:41Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
12:38МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
Лента новостейМолния