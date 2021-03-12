https://ria.ru/20210312/oon-1600908337.html

МИД потребовал обеспечить въезд главе российской делегации на сессию ООН

МИД потребовал обеспечить въезд главе российской делегации на сессию ООН

Россия требует от США выполнить свои обязательства в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд главе российской делегации, заявила... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:07

2021-03-12T12:07

2021-03-12T12:07

мария захарова

генеральная ассамблея оон

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оон

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия требует от США выполнить свои обязательства в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд главе российской делегации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова указала, что Россия направляла на сессию комиссии ООН по разоружению в Нью-Йорк квалифицированных экспертов, однако эта практика была прервана в 2019 году – тогда власти США не выдали въездную визу главе российской делегации и продолжают это делать до сих пор."Без обеспечения равных условий работы на площадке комиссии для всех экспертов государств-членов ООН проведение организационной и содержательной сессии комиссии теряет практический смысл. И в этой связи мы требуем от властей США кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд в США главе российской делегации для участия в работе комиссии", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.По ее словам, секретариат ООН также работает над разрешением этой ситуации."Кризисная ситуация вокруг комиссии ООН по разоружению – это не единичный случай, а результат системной противоправной визовой практики Вашингтона в отношении направляемых по линии ООН экспертов государств-членов организации, в результате чего содержательная работа в комиссии ООН по разоружению фактически приостановлена", - отметила она.Захарова указала, что американские власти грубо нарушают свои обязательства по соглашению 1947 года о центральных учреждениях ООН и игнорируют ключевые положения резолюции Генассамблеи ООН, согласно которой США "не должны чинить препятствия проезду в район центральных учреждений ООН представителей или должностных лиц государств-членов организации, а также визы должны выдаваться безвозмездно и в возможной краткий срок"."Пренебрежение США своими обязательствами в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН стало фактором, который препятствует работе соответствующей комиссии и дискредитирует ее статус как одного из ключевых элементов разоруженческого механизма Организации Объединенных наций", - сказала она.

https://ria.ru/20210302/gatilov-1599620142.html

https://ria.ru/20210226/vaktsinatsiya-1599174932.html

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

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мария захарова, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), оон, вашингтон (город), сша, в мире