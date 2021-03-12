МИД потребовал обеспечить въезд главе российской делегации на сессию ООН
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия требует от США выполнить свои обязательства в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд главе российской делегации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова указала, что Россия направляла на сессию комиссии ООН по разоружению в Нью-Йорк квалифицированных экспертов, однако эта практика была прервана в 2019 году – тогда власти США не выдали въездную визу главе российской делегации и продолжают это делать до сих пор.
"Без обеспечения равных условий работы на площадке комиссии для всех экспертов государств-членов ООН проведение организационной и содержательной сессии комиссии теряет практический смысл. И в этой связи мы требуем от властей США кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд в США главе российской делегации для участия в работе комиссии", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
По ее словам, секретариат ООН также работает над разрешением этой ситуации.
"Кризисная ситуация вокруг комиссии ООН по разоружению – это не единичный случай, а результат системной противоправной визовой практики Вашингтона в отношении направляемых по линии ООН экспертов государств-членов организации, в результате чего содержательная работа в комиссии ООН по разоружению фактически приостановлена", - отметила она.
Захарова указала, что американские власти грубо нарушают свои обязательства по соглашению 1947 года о центральных учреждениях ООН и игнорируют ключевые положения резолюции Генассамблеи ООН, согласно которой США "не должны чинить препятствия проезду в район центральных учреждений ООН представителей или должностных лиц государств-членов организации, а также визы должны выдаваться безвозмездно и в возможной краткий срок".
"Пренебрежение США своими обязательствами в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН стало фактором, который препятствует работе соответствующей комиссии и дискредитирует ее статус как одного из ключевых элементов разоруженческого механизма Организации Объединенных наций", - сказала она.