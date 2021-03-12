https://ria.ru/20210312/omsk-1600919182.html

В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой

В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой

Студентку университета путей сообщения из Омска, убившую 88-летнюю пенсионерку из-за отказа дать денег в долг на кредит, будут судить за разбой, сообщили... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:58

2021-03-12T12:58

2021-03-12T12:59

омск

происшествия

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ОМСК, 12 мар – РИА Новости. Студентку университета путей сообщения из Омска, убившую 88-летнюю пенсионерку из-за отказа дать денег в долг на кредит, будут судить за разбой, сообщили журналистам в региональном СУСК РФ.В июне 2020 года в Омске полицейские задержали 19-летнюю студентку ОмГУПС (Омский государственный университет путей сообщения) по подозрению в убийстве соседки - 88-летней пенсионерки. В полиции девушка рассказала, что с детства знала бабушку и пришла к ней с просьбой дать взаймы. Когда пожилая женщина отказала в просьбе, девушка попыталась взять деньги самостоятельно. По словам студентки, пенсионерка начала кричать, девушка её толкнула и несколько раз ударила по голове табуреткой. По информации СУСК, взяв из дома пенсионерки 105 тысяч рублей, девушка замыла следы крови, телефон выбросила и ушла. Соседи обнаружили тело пенсионерки на следующий день. В июне студентку заключили под стражу.В ведомстве добавили, что деньги студентке, которая училась на факультета таможенного дела и права ОмГУПС, нужны были на оплату множества кредитов, которые она взяла в офисах микрозаймов. Девушку будут судить по двум статьям - п. "в", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/arest-1600518082.html

омск

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омск, происшествия