https://ria.ru/20210312/olga-1600929753.html

Давосский форум убрал княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю

Давосский форум убрал княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю

Всемирный экономический форум, который проводится в Давосе, убрал из списка выдающихся женщин, изменивших историю, имя княгини Ольги. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:50

2021-03-12T13:50

2021-03-12T14:44

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

россия

петр порошенко

украина

в мире

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ЦЮРИХ, 12 мар — РИА Новости. Всемирный экономический форум, который проводится в Давосе, убрал из списка выдающихся женщин, изменивших историю, имя княгини Ольги."Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание ввиду противоречивых исторических данных", — говорится теперь в публикации.Cписок женщин, которые повлияли на ход истории, появился на сайте ВЭФ к Международному женскому дню. В него включили и княгиню Ольгу. За это форум раскритиковал бывший президент Украины Петр Порошенко: по его словам, ВЭФ якобы назвал княгиню Ольгу "основательницей современной России". Однако на сайте такой фразы не было: там говорилось, что Ольга была княгиней Киевской Руси — прародительницы современной России. Кроме того, князя Игоря, мужа Ольги, назвали Иваном.Княгиня Ольга (около 920-969), согласно летописям, происходила из варяжского рода и родилась в Пскове. Правительницей Киевской Руси она стала в 945 году, после того как князя Игоря убили древляне, которым он произвольно повысил размер дани. В летописях говорится, что Ольга жестоко отомстила древлянам за это.Позже княгиня Ольга стала первой из древнерусских правителей, принявших христианство. Ее почитают как святую в православной и католической церкви.

https://ria.ru/20210221/vikingi-1598384823.html

https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html

россия

украина

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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, петр порошенко, украина, в мире