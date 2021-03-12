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Олешко показал фото повзрослевшей Пуговки из "Папиных дочек"
Олешко показал фото повзрослевшей Пуговки из "Папиных дочек"
Александр Олешко опубликовал в Instagram серию фотографий с повзрослевшей Пуговкой — актрисой Екатериной Старшовой, с которой снимался в комедийном сериале... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:05
2021-03-12T16:05
2021-03-12T16:05
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Александр Олешко опубликовал в Instagram серию фотографий с повзрослевшей Пуговкой — актрисой Екатериной Старшовой, с которой снимался в комедийном сериале "Папины дочки", и рассказал, как у нее сейчас идут дела."Пуговка осталась только на экране. Екатерине Старшовой уже 19 лет. Она студентка МГУ. Очень интересный человек — со своей мечтой, своими целями и задачами. Съемки в "Папиных дочках" для нее лишь детское приключение. От всей души желаю тебе, Катюша, чтобы все в твоей жизни получилось так, как тебе хочется! Был рад встрече!" — написал Олешко. Старшовой было шесть лет, когда зрители впервые увидели ее в роли очаровательной и смышленой Пуговки (Полины) — младшей из пяти дочерей Сергея (Андрей Леонов) и Людмилы (Нонна Гришаева) Васнецовых.На опубликованных снимках повзрослевшая актриса, которая запомнилась зрителям маленькой девочкой с двумя забавными хвостиками и в розовых платьях, позирует с аккуратной прической, в брюках с высокой талией и кожаной рубашке. В комментариях пользователи отметили, как быстро летит время, и написали, что были рады вновь увидеть вместе Пуговку и Аллигатора (так в сериале Полина называет героя Олешко — серьезного, но доброго олигарха).
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андрей леонов, нонна гришаева, кино и сериалы, шоу-бизнес, знаменитости, александр олешко, звезды
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Александр Олешко опубликовал в Instagram серию фотографий с повзрослевшей Пуговкой — актрисой Екатериной Старшовой, с которой снимался в комедийном сериале "Папины дочки", и рассказал, как у нее сейчас идут дела.
"Пуговка осталась только на экране. Екатерине Старшовой уже 19 лет. Она студентка МГУ. Очень интересный человек — со своей мечтой, своими целями и задачами. Съемки в "Папиных дочках" для нее лишь детское приключение. От всей души желаю тебе, Катюша, чтобы все в твоей жизни получилось так, как тебе хочется! Был рад встрече!" — написал Олешко.
Старшовой было шесть лет, когда зрители впервые увидели ее в роли очаровательной и смышленой Пуговки (Полины) — младшей из пяти дочерей Сергея (Андрей Леонов) и Людмилы (Нонна Гришаева) Васнецовых.
На опубликованных снимках повзрослевшая актриса, которая запомнилась зрителям маленькой девочкой с двумя забавными хвостиками и в розовых платьях, позирует с аккуратной прической, в брюках с высокой талией и кожаной рубашке.
В комментариях пользователи отметили, как быстро летит время, и написали, что были рады вновь увидеть вместе Пуговку и Аллигатора (так в сериале Полина называет
героя Олешко — серьезного, но доброго олигарха).