https://ria.ru/20210312/oleshko-1600904007.html

Олешко показал фото повзрослевшей Пуговки из "Папиных дочек"

Олешко показал фото повзрослевшей Пуговки из "Папиных дочек"

Александр Олешко опубликовал в Instagram серию фотографий с повзрослевшей Пуговкой — актрисой Екатериной Старшовой, с которой снимался в комедийном сериале... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:05

2021-03-12T16:05

2021-03-12T16:05

андрей леонов

нонна гришаева

шоубиз

кино и сериалы

шоу-бизнес

знаменитости

александр олешко

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600921864_0:304:1584:1195_1920x0_80_0_0_1402733adebada1564778a103724dd8d.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Александр Олешко опубликовал в Instagram серию фотографий с повзрослевшей Пуговкой — актрисой Екатериной Старшовой, с которой снимался в комедийном сериале "Папины дочки", и рассказал, как у нее сейчас идут дела."Пуговка осталась только на экране. Екатерине Старшовой уже 19 лет. Она студентка МГУ. Очень интересный человек — со своей мечтой, своими целями и задачами. Съемки в "Папиных дочках" для нее лишь детское приключение. От всей души желаю тебе, Катюша, чтобы все в твоей жизни получилось так, как тебе хочется! Был рад встрече!" — написал Олешко. Старшовой было шесть лет, когда зрители впервые увидели ее в роли очаровательной и смышленой Пуговки (Полины) — младшей из пяти дочерей Сергея (Андрей Леонов) и Людмилы (Нонна Гришаева) Васнецовых.На опубликованных снимках повзрослевшая актриса, которая запомнилась зрителям маленькой девочкой с двумя забавными хвостиками и в розовых платьях, позирует с аккуратной прической, в брюках с высокой талией и кожаной рубашке. В комментариях пользователи отметили, как быстро летит время, и написали, что были рады вновь увидеть вместе Пуговку и Аллигатора (так в сериале Полина называет героя Олешко — серьезного, но доброго олигарха).

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/svadba-1590133956.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей леонов, нонна гришаева, кино и сериалы, шоу-бизнес, знаменитости, александр олешко, звезды