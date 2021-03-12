https://ria.ru/20210312/obstrel-1600986613.html

В ДНР прокомментировали рост числа обстрелов со стороны Украины

В ДНР прокомментировали рост числа обстрелов со стороны Украины

Киев усилил обстрелы в Донбассе в период посещения зоны конфликта представителями руководства Украины и западных стран, заявил замначальника Народной милиции... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T17:37

2021-03-12T17:37

2021-03-12T18:59

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Киев усилил обстрелы в Донбассе в период посещения зоны конфликта представителями руководства Украины и западных стран, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.По информации ведомства, за минувшую неделю украинские силовики нарушили перемирие 24 раза.Рост числа обстрелов "подтверждает заинтересованность Киева и его западных "партнеров" в эскалации конфликта в Донбассе и перевода его в горячую фазу", подчеркнул Басурин.Он отметил, что это нарушение мер по контролю за перемирием.Как ранее сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины, 7 марта район силовой операции в Донбассе посетила делегация Вооруженных сил Великобритании.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210311/donbass-1600853263.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире