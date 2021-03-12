В ДНР прокомментировали рост числа обстрелов со стороны Украины
17:37 12.03.2021 (обновлено: 18:59 12.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Киев усилил обстрелы в Донбассе в период посещения зоны конфликта представителями руководства Украины и западных стран, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По информации ведомства, за минувшую неделю украинские силовики нарушили перемирие 24 раза.
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Рост числа обстрелов "подтверждает заинтересованность Киева и его западных "партнеров" в эскалации конфликта в Донбассе и перевода его в горячую фазу", подчеркнул Басурин.
"По полученной от нашей разведки информации, 9 марта по линии оперативных дежурных в телефонном режиме передано распоряжение командующего Объединенных сил генерала Наева, согласно которому личному составу ВСУ разрешается открывать огонь по позициям Народной милиции ДНР", — добавил замначальника Народной милиции.
Он отметил, что это нарушение мер по контролю за перемирием.
Как ранее сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины, 7 марта район силовой операции в Донбассе посетила делегация Вооруженных сил Великобритании.
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