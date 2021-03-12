Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/obstrel-1600986613.html
В ДНР прокомментировали рост числа обстрелов со стороны Украины
В ДНР прокомментировали рост числа обстрелов со стороны Украины
Киев усилил обстрелы в Донбассе в период посещения зоны конфликта представителями руководства Украины и западных стран, заявил замначальника Народной милиции... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:37
2021-03-12T18:59
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600711910_444:466:3257:2048_1920x0_80_0_0_a833126757cedcdc7ad11061932c0876.jpg
ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Киев усилил обстрелы в Донбассе в период посещения зоны конфликта представителями руководства Украины и западных стран, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.По информации ведомства, за минувшую неделю украинские силовики нарушили перемирие 24 раза.Рост числа обстрелов "подтверждает заинтересованность Киева и его западных "партнеров" в эскалации конфликта в Донбассе и перевода его в горячую фазу", подчеркнул Басурин.Он отметил, что это нарушение мер по контролю за перемирием.Как ранее сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины, 7 марта район силовой операции в Донбассе посетила делегация Вооруженных сил Великобритании.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
https://ria.ru/20210311/donbass-1600853263.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600711910_989:661:2838:2048_1920x0_80_0_0_1f8bc6997e97d866bb9debcfd1cbb8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР прокомментировали рост числа обстрелов со стороны Украины

17:37 12.03.2021 (обновлено: 18:59 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Киев усилил обстрелы в Донбассе в период посещения зоны конфликта представителями руководства Украины и западных стран, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По информации ведомства, за минувшую неделю украинские силовики нарушили перемирие 24 раза.
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 08:00
Киев готов воевать. Запад готов его поддержать
Рост числа обстрелов "подтверждает заинтересованность Киева и его западных "партнеров" в эскалации конфликта в Донбассе и перевода его в горячую фазу", подчеркнул Басурин.

"По полученной от нашей разведки информации, 9 марта по линии оперативных дежурных в телефонном режиме передано распоряжение командующего Объединенных сил генерала Наева, согласно которому личному составу ВСУ разрешается открывать огонь по позициям Народной милиции ДНР", — добавил замначальника Народной милиции.

Он отметил, что это нарушение мер по контролю за перемирием.
Как ранее сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины, 7 марта район силовой операции в Донбассе посетила делегация Вооруженных сил Великобритании.
Пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 22:01
В России ответили на заявление Киева о "ненужности" Донбасса
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
23:40В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Лента новостейМолния