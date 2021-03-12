https://ria.ru/20210312/obrazovanie-1600934937.html

Руденя: в сельских школах Верхневолжья откроют 270 "Точек роста"

Руденя: в сельских школах Верхневолжья откроют 270 "Точек роста"

Каждый год в течение трех лет, начиная с 2021 года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, в рамках реализации национального... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:11

2021-03-12T14:11

2021-03-12T14:11

тверская область

кванториум

тверская область

ржев

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ТВЕРЬ, 12 мар – РИА Новости. Каждый год в течение трех лет, начиная с 2021 года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, в рамках реализации национального проекта "Образование" ежегодно будут открываться по 90 центров естественно-научной и технологической направленности "Точка роста", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Во Ржеве также появится еще один "Кванториум".Вопросы комплексного развития сельских территорий, в том числе создание условий для получения детьми качественного образования, обсуждались в пятницу на заседании областного правительства. По информации пресс-службы, обучение в центрах будет вестись по таким учебным предметам, как физика, биология и химия. Это позволит повысить качество общего образования в сельских школах, расширит возможности ребят в освоении предметов. В каждую "Точку роста" будет поставлено необходимое компьютерное оборудование, в том числе ноутбуки, 3D принтеры, цифровые микроскопы, образовательные конструкторы для блочного программирования и механики, учебный робот-манипулятор и другое. Будут созданы лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии и нейротехнологии. Детский технопарк "Кванториум" в Ржеве позволит порядка 600 детям ежегодно проходить обучение по естественно-научным и техническим предметам, а также охватывать более 4 тысяч ребят мероприятиями, которые будут проходить на базе технопарка. Предполагается, что Ржевский филиал "Кванториума" будет открыт в 2022 году.

https://ria.ru/20210304/verkhnevolzhe-1599902080.html

тверская область

ржев

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кванториум, тверская область, ржев