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Тверская область
https://ria.ru/20210312/obrazovanie-1600934937.html
Руденя: в сельских школах Верхневолжья откроют 270 "Точек роста"
Руденя: в сельских школах Верхневолжья откроют 270 "Точек роста"
Каждый год в течение трех лет, начиная с 2021 года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, в рамках реализации национального... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:11
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тверская область
кванториум
тверская область
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ТВЕРЬ, 12 мар – РИА Новости. Каждый год в течение трех лет, начиная с 2021 года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, в рамках реализации национального проекта "Образование" ежегодно будут открываться по 90 центров естественно-научной и технологической направленности "Точка роста", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Во Ржеве также появится еще один "Кванториум".Вопросы комплексного развития сельских территорий, в том числе создание условий для получения детьми качественного образования, обсуждались в пятницу на заседании областного правительства. По информации пресс-службы, обучение в центрах будет вестись по таким учебным предметам, как физика, биология и химия. Это позволит повысить качество общего образования в сельских школах, расширит возможности ребят в освоении предметов. В каждую "Точку роста" будет поставлено необходимое компьютерное оборудование, в том числе ноутбуки, 3D принтеры, цифровые микроскопы, образовательные конструкторы для блочного программирования и механики, учебный робот-манипулятор и другое. Будут созданы лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии и нейротехнологии. Детский технопарк "Кванториум" в Ржеве позволит порядка 600 детям ежегодно проходить обучение по естественно-научным и техническим предметам, а также охватывать более 4 тысяч ребят мероприятиями, которые будут проходить на базе технопарка. Предполагается, что Ржевский филиал "Кванториума" будет открыт в 2022 году.
https://ria.ru/20210304/verkhnevolzhe-1599902080.html
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кванториум, тверская область, ржев

Руденя: в сельских школах Верхневолжья откроют 270 "Точек роста"

14:11 12.03.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время заседания президиума правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время заседания президиума правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 12 мар – РИА Новости. Каждый год в течение трех лет, начиная с 2021 года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, в рамках реализации национального проекта "Образование" ежегодно будут открываться по 90 центров естественно-научной и технологической направленности "Точка роста", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Во Ржеве также появится еще один "Кванториум".
"В каждом муниципалитете Верхневолжья у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
Вопросы комплексного развития сельских территорий, в том числе создание условий для получения детьми качественного образования, обсуждались в пятницу на заседании областного правительства.
По информации пресс-службы, обучение в центрах будет вестись по таким учебным предметам, как физика, биология и химия. Это позволит повысить качество общего образования в сельских школах, расширит возможности ребят в освоении предметов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 13:10Тверская область
Руденя: в Верхневолжье за пять лет созданы 7400 рабочих мест
В каждую "Точку роста" будет поставлено необходимое компьютерное оборудование, в том числе ноутбуки, 3D принтеры, цифровые микроскопы, образовательные конструкторы для блочного программирования и механики, учебный робот-манипулятор и другое. Будут созданы лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии и нейротехнологии.
Детский технопарк "Кванториум" в Ржеве позволит порядка 600 детям ежегодно проходить обучение по естественно-научным и техническим предметам, а также охватывать более 4 тысяч ребят мероприятиями, которые будут проходить на базе технопарка.
Предполагается, что Ржевский филиал "Кванториума" будет открыт в 2022 году.
 
Тверская областьКванториумТверская областьРжев
 
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