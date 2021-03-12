https://ria.ru/20210312/obman-1600879158.html

Глава Росстандарта рассказал, как клиентов обманывают на АЗС

Глава Росстандарта рассказал, как клиентов обманывают на АЗС

Клиентов на АЗС обычно обманывают при помощи программного обеспечения топливо-раздаточного оборудования, рассказал в интервью "Аргументам и фактам" заместитель... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T09:55

2021-03-12T09:55

2021-03-12T12:05

алексей кулешов

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

бензин

общество

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Клиентов на АЗС обычно обманывают при помощи программного обеспечения топливо-раздаточного оборудования, рассказал в интервью "Аргументам и фактам" заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.По его словам, аппараты настраивают таким образом, чтобы не доливать какой-то процент горючего. В прошлом году для борьбы с этим приняли новый ГОСТ: в нем прописана необходимость защиты программ и элементов АЗС от вредоносного вмешательства. Таким образом, предположил Кулешов, к концу года Росстандарт будет иметь объективную картину. Он напомнил, что сейчас инспекторы должны заранее предупреждать о визитах, поэтому у АЗС есть время на подготовку. Тем не менее в 20 процентах случаев все равно обнаруживают нарушения. А тайные проверки, которые проводят некоторые общественные организации, показывают, что доля нарушений на заправках может достигать двух третей, добавил Кулешов."Это может означать, что заправка налила горючего меньше, чем было куплено, и это отклонение превысило допустимую погрешность (полпроцента. — Прим. ред.)", — пояснил Кулешов. Он отметил, что с 2023 года этот показатель изменится до 0,25 процента. Нарушением точности считают и то, что АЗС иногда наливают топлива больше, чем требовалось. Но это не считается обманом покупателя, поэтому за такое нарушение не штрафуют.Замглавы Росстандарта посоветовал заправлять машины только на проверенных заправках, а также избегать клонов сетевых компаний. Кроме того, он призвал отказаться от "непонятных видов топлива". Если возникают сомнения в количестве налитого бензина, то можно попросить у сотрудников АЗС мерник — специальную колбу на десять или 20 литров с делениями. Отсутствие мерника может указывать на то, что на заправке не соблюдают точность.

https://ria.ru/20210208/benzin-1596435788.html

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алексей кулешов, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), бензин, общество