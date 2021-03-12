https://ria.ru/20210312/oberlender-1600864829.html
Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
Процесс по депортации из Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийству 27 тысяч мирных жителей СССР во время РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T03:12
2021-03-12T03:12
2021-03-12T03:12
гельмут оберлендер
канада
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564910003_0:129:634:486_1920x0_80_0_0_c9c0e9d693c2e696a5b1d43b7bf7c8bf.jpg
ТОРОНТО, 12 мар - РИА Новости. Процесс по депортации из Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийству 27 тысяч мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, может продлиться два года, заявил в интервью РИА Новости адвокат-криминалист Джон Филпот.Канадская комиссия по иммиграции сообщила 8 февраля о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады Оберлендера. Как сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации отложено как минимум до 19 марта.По словам Филпота, процесс рассмотрения дела может занять "значительное число месяцев". Он пояснил, что дело могут передать в федеральный апелляционный суд, и если федеральный суд вынесет решение о том, что дело является "существенным юридическим вопросом", это может увеличить продолжительность первоначального рассмотрения дела."Это может занять еще год или два", - считает Филпот.Адвокат отметил, что стратегия защиты заключается в том, чтобы растянуть дело до смерти Оберлендера (ему сейчас 96 лет). Филпот добавил, что преклонный возраст Оберлендера и многочисленные заболевания, о которых сообщалось ранее, могут сделать его депортацию "проблематичной".По данным Следственного комитета РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".
https://ria.ru/20210218/oberlender-1598054044.html
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564910003_0:70:634:546_1920x0_80_0_0_2cff744d91b727b7c315020dbd884e64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гельмут оберлендер, канада, в мире
ТОРОНТО, 12 мар - РИА Новости.
Процесс по депортации из Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера
, которого в России подозревают в причастности к убийству 27 тысяч мирных жителей СССР
во время Второй мировой войны, может продлиться два года, заявил в интервью РИА Новости адвокат-криминалист Джон Филпот.
Канадская комиссия по иммиграции сообщила 8 февраля о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады
Оберлендера. Как сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации отложено как минимум до 19 марта.
По словам Филпота, процесс рассмотрения дела может занять "значительное число месяцев". Он пояснил, что дело могут передать в федеральный апелляционный суд, и если федеральный суд вынесет решение о том, что дело является "существенным юридическим вопросом", это может увеличить продолжительность первоначального рассмотрения дела.
"Это может занять еще год или два", - считает Филпот.
Адвокат отметил, что стратегия защиты заключается в том, чтобы растянуть дело до смерти Оберлендера (ему сейчас 96 лет). Филпот добавил, что преклонный возраст Оберлендера и многочисленные заболевания, о которых сообщалось ранее, могут сделать его депортацию "проблематичной".
По данным Следственного комитета РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области
в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".