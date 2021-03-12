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Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
Процесс по депортации из Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийству 27 тысяч мирных жителей СССР во время РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T03:12
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гельмут оберлендер
канада
в мире
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ТОРОНТО, 12 мар - РИА Новости. Процесс по депортации из Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийству 27 тысяч мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, может продлиться два года, заявил в интервью РИА Новости адвокат-криминалист Джон Филпот.Канадская комиссия по иммиграции сообщила 8 февраля о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады Оберлендера. Как сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации отложено как минимум до 19 марта.По словам Филпота, процесс рассмотрения дела может занять "значительное число месяцев". Он пояснил, что дело могут передать в федеральный апелляционный суд, и если федеральный суд вынесет решение о том, что дело является "существенным юридическим вопросом", это может увеличить продолжительность первоначального рассмотрения дела."Это может занять еще год или два", - считает Филпот.Адвокат отметил, что стратегия защиты заключается в том, чтобы растянуть дело до смерти Оберлендера (ему сейчас 96 лет). Филпот добавил, что преклонный возраст Оберлендера и многочисленные заболевания, о которых сообщалось ранее, могут сделать его депортацию "проблематичной".По данным Следственного комитета РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".
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гельмут оберлендер, канада, в мире

Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера

03:12 12.03.2021
 
© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
Гельмут Оберлендер - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : Public Domain
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ТОРОНТО, 12 мар - РИА Новости. Процесс по депортации из Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийству 27 тысяч мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, может продлиться два года, заявил в интервью РИА Новости адвокат-криминалист Джон Филпот.
Канадская комиссия по иммиграции сообщила 8 февраля о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады Оберлендера. Как сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации отложено как минимум до 19 марта.
По словам Филпота, процесс рассмотрения дела может занять "значительное число месяцев". Он пояснил, что дело могут передать в федеральный апелляционный суд, и если федеральный суд вынесет решение о том, что дело является "существенным юридическим вопросом", это может увеличить продолжительность первоначального рассмотрения дела.
"Это может занять еще год или два", - считает Филпот.
Адвокат отметил, что стратегия защиты заключается в том, чтобы растянуть дело до смерти Оберлендера (ему сейчас 96 лет). Филпот добавил, что преклонный возраст Оберлендера и многочисленные заболевания, о которых сообщалось ранее, могут сделать его депортацию "проблематичной".
По данным Следственного комитета РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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МИД прокомментировал ситуацию вокруг Оберлендера в Канаде
 
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