Всероссийский форум аккредитованных лиц
16 марта в 9:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Всероссийский форум аккредитованных лиц в онлайн-формате при организационной поддержке Национального института аккредитации.
Участники:
- статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Алексей ХЕРСОНЦЕВ;
- руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий СКРЫПНИК;
- директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Тимур НУРАШЕВ;
- директор Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Вячеслав БУРМИСТРОВ;
- руководитель АНО "Российская система качества" Максим ПРОТАСОВ;
- декан, заведующий кафедрой прикладной экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор Александр АУЗАН;
- проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ "Новые производственные технологии", кандидат технических наук, доцент, профессор Алексей БОРОВКОВ;
- директор Института дополнительного образования университета "Иннополис" Мария ОБРАЗЦОВА;
- президент Ассоциации компаний интернет торговли Артем СОКОЛОВ;
- первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Марина БЛУДЯН;
- председатель Общественного совета при Федеральной службе по аккредитации, генеральный директор ООО "Международная торговля и интеграция" Владимир САЛАМАТОВ.
Главное ежегодное событие национальной системы аккредитации традиционно привлекает внимание представителей государственных структур и бизнеса. Это профессиональная площадка для обсуждения актуальных вопросов аккредитации, поддержки экспорта, деятельности органов по оценке соответствия, аккредитованных в национальной системе аккредитации, их роли в обеспечении качества жизни граждан.
Тема пленарной сессии форума - "Цифровая трансформация национальной системы аккредитации как инструмент развития экономики доверия". В ходе мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы развития экономики доверия, новой структуры нормативного регулирования в сфере оценки соответствия и аккредитации, цифровой трансформации национальной системы аккредитации, технического регулирования на пространстве Евразийского экономического союза, международного признания результатов оценки соответствия и создания безбарьерной торговли в условиях пандемии COVID-19.
Трансляция будет доступна на сайте форума.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Алексей ХЕРСОНЦЕВ;
- руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий СКРЫПНИК;
- директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Тимур НУРАШЕВ;
- директор Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Вячеслав БУРМИСТРОВ;
- руководитель АНО "Российская система качества" Максим ПРОТАСОВ;
- декан, заведующий кафедрой прикладной экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор Александр АУЗАН;
- проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ "Новые производственные технологии", кандидат технических наук, доцент, профессор Алексей БОРОВКОВ;
- директор Института дополнительного образования университета "Иннополис" Мария ОБРАЗЦОВА;
- президент Ассоциации компаний интернет торговли Артем СОКОЛОВ;
- первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Марина БЛУДЯН;
- председатель Общественного совета при Федеральной службе по аккредитации, генеральный директор ООО "Международная торговля и интеграция" Владимир САЛАМАТОВ.
Главное ежегодное событие национальной системы аккредитации традиционно привлекает внимание представителей государственных структур и бизнеса. Это профессиональная площадка для обсуждения актуальных вопросов аккредитации, поддержки экспорта, деятельности органов по оценке соответствия, аккредитованных в национальной системе аккредитации, их роли в обеспечении качества жизни граждан.
Тема пленарной сессии форума - "Цифровая трансформация национальной системы аккредитации как инструмент развития экономики доверия". В ходе мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы развития экономики доверия, новой структуры нормативного регулирования в сфере оценки соответствия и аккредитации, цифровой трансформации национальной системы аккредитации, технического регулирования на пространстве Евразийского экономического союза, международного признания результатов оценки соответствия и создания безбарьерной торговли в условиях пандемии COVID-19.
Трансляция будет доступна на сайте форума.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru