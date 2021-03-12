https://ria.ru/20210312/natsionalnaya-sistema-akkreditatsii-1600914830.html

Всероссийский форум аккредитованных лиц

Всероссийский форум аккредитованных лиц

16 марта в 9:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Всероссийский форум аккредитованных лиц в онлайн-формате при организационной поддержке Национального института аккредитации.

2021-03-12T12:38

2021-03-12T12:38

2021-03-12T12:38

анонсы

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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1600914830.jpg?1615541884

Участники:- статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Алексей ХЕРСОНЦЕВ;- руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий СКРЫПНИК;- директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Тимур НУРАШЕВ;- директор Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Вячеслав БУРМИСТРОВ;- руководитель АНО "Российская система качества" Максим ПРОТАСОВ;- декан, заведующий кафедрой прикладной экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор Александр АУЗАН;- проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ "Новые производственные технологии", кандидат технических наук, доцент, профессор Алексей БОРОВКОВ;- директор Института дополнительного образования университета "Иннополис" Мария ОБРАЗЦОВА;- президент Ассоциации компаний интернет торговли Артем СОКОЛОВ;- первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Марина БЛУДЯН;- председатель Общественного совета при Федеральной службе по аккредитации, генеральный директор ООО "Международная торговля и интеграция" Владимир САЛАМАТОВ.Главное ежегодное событие национальной системы аккредитации традиционно привлекает внимание представителей государственных структур и бизнеса. Это профессиональная площадка для обсуждения актуальных вопросов аккредитации, поддержки экспорта, деятельности органов по оценке соответствия, аккредитованных в национальной системе аккредитации, их роли в обеспечении качества жизни граждан.Тема пленарной сессии форума - "Цифровая трансформация национальной системы аккредитации как инструмент развития экономики доверия". В ходе мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы развития экономики доверия, новой структуры нормативного регулирования в сфере оценки соответствия и аккредитации, цифровой трансформации национальной системы аккредитации, технического регулирования на пространстве Евразийского экономического союза, международного признания результатов оценки соответствия и создания безбарьерной торговли в условиях пандемии COVID-19.Трансляция будет доступна на сайте форума.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы