https://ria.ru/20210312/myasnikov-1601026960.html
Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесием
Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесием
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ситуация в европейских странах, вызванная борьбой с коронавирусом, является, по его мнению, "мракобесием". РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T21:36
2021-03-12T21:36
2021-03-12T22:32
александр мясников (врач)
здоровье - общество
москва
париж
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ситуация в европейских странах, вызванная борьбой с коронавирусом, является, по его мнению, "мракобесием". По словам Мясникова, карантин, существующий сегодня в европейских странах более жесткий, чем те меры, что были приняты в Москве весной прошлого года. "Идешь, допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы, смотреть невозможно", — сказал он в опубликованном на сайте "Вести" ролике.Медик отметил, что в России с пандемией справляются намного лучше, чем в других странах. В доказательство своих слов он привел показатель более низкой смертности. Мясников видит в этом заслугу "старого доброго алгоритма военной медицины, который еще с Великой Отечественной сохранен". По его словам, западная медицина проигрывает российской.
https://ria.ru/20210311/myasnikov-1600733972.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, москва, париж, в мире