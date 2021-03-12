https://ria.ru/20210312/myasnikov-1601026960.html

Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесием

Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесием

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ситуация в европейских странах, вызванная борьбой с коронавирусом, является, по его мнению, "мракобесием". РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T21:36

2021-03-12T21:36

2021-03-12T22:32

александр мясников (врач)

здоровье - общество

москва

париж

в мире

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ситуация в европейских странах, вызванная борьбой с коронавирусом, является, по его мнению, "мракобесием". По словам Мясникова, карантин, существующий сегодня в европейских странах более жесткий, чем те меры, что были приняты в Москве весной прошлого года. "Идешь, допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы, смотреть невозможно", — сказал он в опубликованном на сайте "Вести" ролике.Медик отметил, что в России с пандемией справляются намного лучше, чем в других странах. В доказательство своих слов он привел показатель более низкой смертности. Мясников видит в этом заслугу "старого доброго алгоритма военной медицины, который еще с Великой Отечественной сохранен". По его словам, западная медицина проигрывает российской.

https://ria.ru/20210311/myasnikov-1600733972.html

https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600405913.html

москва

париж

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александр мясников (врач), здоровье - общество, москва, париж, в мире