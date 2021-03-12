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В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме
В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме
В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме, оценивают ее как тревожную, обеспокоены информацией о росте жертв среди гражданского населения, сообщил... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:09
2021-03-12T12:09
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
мьянма
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме, оценивают ее как тревожную, обеспокоены информацией о росте жертв среди гражданского населения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, не планирует ли Россия приостановить сотрудничество с Мьянмой в военно-технической сфере, Песков сказал: "Мы анализируем ситуацию".Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения ЧП, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с начала февраля. По данным мьянманских правозащитников, в ходе столкновений участников протестов с силами безопасности Мьянмы за период с 1 февраля по настоящее время погибли десятки человек, сотни получили ранения, более 2 тысяч арестованы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210308/myanma-1600368674.html
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, мьянма, в мире

В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме

12:09 12.03.2021
 
© AP PhotoАкция протеста против военного переворота в Мандалае, Мьянма
Акция протеста против военного переворота в Мандалае, Мьянма - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме, оценивают ее как тревожную, обеспокоены информацией о росте жертв среди гражданского населения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы оцениваем ситуацию как тревожную. И мы обеспокоены поступающей оттуда информацией о растущем количестве жертв среди гражданского населения. Это вызывает нашу обеспокоенность. Мы очень внимательно следим за тем, что там происходит", - сказал журналистам представитель Кремля.
Акция протеста в Мьянме - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 18:15
СМИ: ЕС готовит санкции против компаний, связанных с военными Мьянмы
Отвечая на вопрос, не планирует ли Россия приостановить сотрудничество с Мьянмой в военно-технической сфере, Песков сказал: "Мы анализируем ситуацию".
Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения ЧП, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с начала февраля. По данным мьянманских правозащитников, в ходе столкновений участников протестов с силами безопасности Мьянмы за период с 1 февраля по настоящее время погибли десятки человек, сотни получили ранения, более 2 тысяч арестованы.
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныМьянмаВ мире
 
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