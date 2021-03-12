https://ria.ru/20210312/myanma-1600908582.html

В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме

В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме

В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме, оценивают ее как тревожную, обеспокоены информацией о росте жертв среди гражданского населения, сообщил... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:09

2021-03-12T12:09

2021-03-12T12:09

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

мьянма

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме, оценивают ее как тревожную, обеспокоены информацией о росте жертв среди гражданского населения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, не планирует ли Россия приостановить сотрудничество с Мьянмой в военно-технической сфере, Песков сказал: "Мы анализируем ситуацию".Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения ЧП, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с начала февраля. По данным мьянманских правозащитников, в ходе столкновений участников протестов с силами безопасности Мьянмы за период с 1 февраля по настоящее время погибли десятки человек, сотни получили ранения, более 2 тысяч арестованы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/myanma-1600368674.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, мьянма, в мире