https://ria.ru/20210312/mvf-1600864687.html

В МВФ назвали условие выделения денег Украине

В МВФ назвали условие выделения денег Украине

Директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс назвал независимость Нацбанка Украины важным принципом для продолжения взаимодействия Киева с... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T03:11

2021-03-12T03:11

2021-03-12T09:34

нацбанк украины

джерри райс

мвф

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/106190/00/1061900061_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_e5c23b5fcab643d0a0610811a7a8a505.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс назвал независимость Нацбанка Украины важным принципом для продолжения взаимодействия Киева с фондом, передает "Укринформ".По его словам, в МВФ это внимательно мониторят.Еще одним существенным фактором Райс считает сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов. Это "важные предпосылки и требования", которые определены в программе МВФ для Украины, подчеркнул он.В середине февраля в МВФ заявили, что работа по пересмотру программы stand-by — целевого кредита для Украины — завершилась без результата и что со стороны Киева нужен больший прогресс. Президент Владимир Зеленский признал, что Украина не выполнила некоторые требования для получения очередного транша, но все же рассчитывает решить ключевые вопросы в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20210215/mvf-1597470580.html

https://ria.ru/20210220/mvf-1598420768.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацбанк украины, джерри райс, мвф, владимир зеленский, украина, в мире