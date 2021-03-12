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В МВФ назвали условие выделения денег Украине
В МВФ назвали условие выделения денег Украине
Директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс назвал независимость Нацбанка Украины важным принципом для продолжения взаимодействия Киева с... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T03:11
2021-03-12T03:11
2021-03-12T09:34
нацбанк украины
джерри райс
мвф
владимир зеленский
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в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс назвал независимость Нацбанка Украины важным принципом для продолжения взаимодействия Киева с фондом, передает "Укринформ".По его словам, в МВФ это внимательно мониторят.Еще одним существенным фактором Райс считает сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов. Это "важные предпосылки и требования", которые определены в программе МВФ для Украины, подчеркнул он.В середине февраля в МВФ заявили, что работа по пересмотру программы stand-by — целевого кредита для Украины — завершилась без результата и что со стороны Киева нужен больший прогресс. Президент Владимир Зеленский признал, что Украина не выполнила некоторые требования для получения очередного транша, но все же рассчитывает решить ключевые вопросы в ближайшие месяцы.
https://ria.ru/20210215/mvf-1597470580.html
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нацбанк украины, джерри райс, мвф, владимир зеленский, украина, в мире