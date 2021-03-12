https://ria.ru/20210312/morgenshtern-1600742950.html

Моргенштерн и Yung Trappa выпустили совместный трек "Розовое вино 2"

Моргенштерн и Yung Trappa выпустили совместный трек "Розовое вино 2"

Российские рэперы Yung Trappa (Владислав Ширяев) и Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) представили на всех цифровых площадках совместный трек "Розовое вино 2". РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T03:34

2021-03-12T03:34

2021-03-12T03:34

федор инсаров (feduk)

музыка

культура

моргенштерн (алишер моргенштерн)

новости культуры

шоу-бизнес

рэп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589201346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a43a867cd1c205b160477c517a52b75.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские рэперы Yung Trappa (Владислав Ширяев) и Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) представили на всех цифровых площадках совместный трек "Розовое вино 2". В песне музыканты пародируют хит 2017 года "Розовое вино", созданный хип-хоп исполнителями Элджеем (Алексей Узенюк) и Feduk (Федор Инсаров). Почти под такие же биты и ритмы Yung Trappa и Моргенштерн рассказывают о разгульном образе жизни (их коллеги по сцене поют о любви, — Прим. ред.). Однако не все слушатели оценили юмор рэперов. В комментариях многие отметили, что это "худшая работа" Моргенштерна. "Такое себе", "Алишер, как можно было нас так разочаровать? Если честно, я ожидала большего. Трек слабый", "Такой ерунды я еще не слышал", — поделились впечатлением пользователи.Скандальный рэпер пока не отреагировал на негативные отзывы. Элджей и Feduk тоже не ответили Моргенштерну.

https://ria.ru/20210220/morgenshtern-1598383430.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор инсаров (feduk), музыка, моргенштерн (алишер моргенштерн), новости культуры, шоу-бизнес, рэп