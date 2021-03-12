https://ria.ru/20210312/morgenshtern-1600742950.html
Моргенштерн и Yung Trappa выпустили совместный трек "Розовое вино 2"
Моргенштерн и Yung Trappa выпустили совместный трек "Розовое вино 2"
Российские рэперы Yung Trappa (Владислав Ширяев) и Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) представили на всех цифровых площадках совместный трек "Розовое вино 2". РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T03:34
2021-03-12T03:34
2021-03-12T03:34
федор инсаров (feduk)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские рэперы Yung Trappa (Владислав Ширяев) и Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) представили на всех цифровых площадках совместный трек "Розовое вино 2". В песне музыканты пародируют хит 2017 года "Розовое вино", созданный хип-хоп исполнителями Элджеем (Алексей Узенюк) и Feduk (Федор Инсаров). Почти под такие же биты и ритмы Yung Trappa и Моргенштерн рассказывают о разгульном образе жизни (их коллеги по сцене поют о любви, — Прим. ред.). Однако не все слушатели оценили юмор рэперов. В комментариях многие отметили, что это "худшая работа" Моргенштерна. "Такое себе", "Алишер, как можно было нас так разочаровать? Если честно, я ожидала большего. Трек слабый", "Такой ерунды я еще не слышал", — поделились впечатлением пользователи.Скандальный рэпер пока не отреагировал на негативные отзывы. Элджей и Feduk тоже не ответили Моргенштерну.
https://ria.ru/20210220/morgenshtern-1598383430.html
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федор инсаров (feduk), музыка, моргенштерн (алишер моргенштерн), новости культуры, шоу-бизнес, рэп