https://ria.ru/20210312/morandi-1600910601.html

Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами

Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами

Знаменитый итальянский эстрадный певец Джанни Моранди был срочно госпитализирован с сильными ожогами рук и ног, которые он получил во время работ в саду своего... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:17

2021-03-12T12:17

2021-03-12T12:18

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РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Знаменитый итальянский эстрадный певец Джанни Моранди был срочно госпитализирован с сильными ожогами рук и ног, которые он получил во время работ в саду своего загородного дома, сообщили в пятницу журналистам близкие знакомые 76-летнего музыканта.Инцидент произошел накануне, когда он находился в своем доме в городке Сан-Ладзаро-ди-Савена под Болоньей.Сам Моранди разместил в четверг в Facebook свою фотографию за рулем небольшого трактора с подписью: "Деревенские работы. Наконец-то я нашел перчатки своего размера".Популярный певец, в частности, занимался обрезкой ветвей кустарника, которые потом он решил сжечь на костре. Однако в какой-то момент он поскользнулся, потерял равновесие и упал прямо в огонь. К счастью лицо артиста не пострадало, зато его руки и ноги оказались сильно обожжены.На автомобиле скорой помощи Моранди спешно доставили в центральную больницу Болоньи, однако после осмотра врачей его перевели в специализированный ожоговый центр в городе Чезена. По словам местных врачей, жизни музыканта ничто не угрожает. Близкие рассказали, что артист довольно быстро пришел в себя после первоначального испуга и уже сделал несколько селфи с медработниками в больнице.Моранди, общий тираж проданных дисков которого превышает 50 миллионов экземпляров, продолжает активную студийную и гастрольную деятельность. В СССР он впервые побывал в 1965 году, после чего еще несколько раз приезжал на гастроли в Советский Союз и Россию.

https://ria.ru/20210226/ciao2020-1599115201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, италия