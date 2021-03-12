https://ria.ru/20210312/morandi-1600910601.html
Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами
Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами
Знаменитый итальянский эстрадный певец Джанни Моранди был срочно госпитализирован с сильными ожогами рук и ног, которые он получил во время работ в саду своего... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:17
2021-03-12T12:17
2021-03-12T12:18
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РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Знаменитый итальянский эстрадный певец Джанни Моранди был срочно госпитализирован с сильными ожогами рук и ног, которые он получил во время работ в саду своего загородного дома, сообщили в пятницу журналистам близкие знакомые 76-летнего музыканта.Инцидент произошел накануне, когда он находился в своем доме в городке Сан-Ладзаро-ди-Савена под Болоньей.Сам Моранди разместил в четверг в Facebook свою фотографию за рулем небольшого трактора с подписью: "Деревенские работы. Наконец-то я нашел перчатки своего размера".Популярный певец, в частности, занимался обрезкой ветвей кустарника, которые потом он решил сжечь на костре. Однако в какой-то момент он поскользнулся, потерял равновесие и упал прямо в огонь. К счастью лицо артиста не пострадало, зато его руки и ноги оказались сильно обожжены.На автомобиле скорой помощи Моранди спешно доставили в центральную больницу Болоньи, однако после осмотра врачей его перевели в специализированный ожоговый центр в городе Чезена. По словам местных врачей, жизни музыканта ничто не угрожает. Близкие рассказали, что артист довольно быстро пришел в себя после первоначального испуга и уже сделал несколько селфи с медработниками в больнице.Моранди, общий тираж проданных дисков которого превышает 50 миллионов экземпляров, продолжает активную студийную и гастрольную деятельность. В СССР он впервые побывал в 1965 году, после чего еще несколько раз приезжал на гастроли в Советский Союз и Россию.
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музыка, новости культуры, италия
РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Знаменитый итальянский эстрадный певец Джанни Моранди был срочно госпитализирован с сильными ожогами рук и ног, которые он получил во время работ в саду своего загородного дома, сообщили в пятницу журналистам близкие знакомые 76-летнего музыканта.
Инцидент произошел накануне, когда он находился в своем доме в городке Сан-Ладзаро-ди-Савена под Болоньей.
Сам Моранди разместил в четверг в Facebook свою фотографию за рулем небольшого трактора с подписью: "Деревенские работы. Наконец-то я нашел перчатки своего размера".
11 marzo.
Lavori in campagna.
Finalmente ho trovato i guanti della mia misura...Опубликовано Gianni Morandi Четверг, 11 марта 2021 г.
Популярный певец, в частности, занимался обрезкой ветвей кустарника, которые потом он решил сжечь на костре. Однако в какой-то момент он поскользнулся, потерял равновесие и упал прямо в огонь. К счастью лицо артиста не пострадало, зато его руки и ноги оказались сильно обожжены.
На автомобиле скорой помощи Моранди спешно доставили в центральную больницу Болоньи, однако после осмотра врачей его перевели в специализированный ожоговый центр в городе Чезена. По словам местных врачей, жизни музыканта ничто не угрожает. Близкие рассказали, что артист довольно быстро пришел в себя после первоначального испуга и уже сделал несколько селфи с медработниками в больнице.
Моранди, общий тираж проданных дисков которого превышает 50 миллионов экземпляров, продолжает активную студийную и гастрольную деятельность. В СССР он впервые побывал в 1965 году, после чего еще несколько раз приезжал на гастроли в Советский Союз и Россию.