https://ria.ru/20210312/mistral-1600864393.html
Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
Строящиеся в Керчи два российских вертолетоносца проекта 23900, которые будут аналогами французских "Мистралей", смогут принимать на борт тысячу морских... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T03:08
2021-03-12T03:08
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керчь
безопасность
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Строящиеся в Керчи два российских вертолетоносца проекта 23900, которые будут аналогами французских "Мистралей", смогут принимать на борт тысячу морских пехотинцев, заявил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.В то же время заложенные на заводе "Янтарь" в Калининграде большие десантные корабли (БДК) улучшенного проекта 11711 могут вмещать не более 300 морпехов.Он отметил, что передача ВМФ вертолетоносцев запланирована на 2026 и 2027 годы, при этом о закупке других кораблей этого проекта "пока нет и речи".Ранее источник сообщал, что "российские "Мистрали" смогут нести на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника.Два универсальных десантных корабля проекта 23900 заложили 20 июля 2020 года на заводе "Залив" в Керчи в присутствии Владимира Путина.Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль") станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.Контракт на поставку стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально заключили в 2011 году между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, но из-за событий на Украине и введения санкций против России Франсуа Олланд, бывший тогда президентом страны, решил приостановить действие соглашения.
https://ria.ru/20210304/mistrali-1599849719.html
https://ria.ru/20200827/armiya-1576363724.html
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россия, керчь, безопасность
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Строящиеся в Керчи
два российских вертолетоносца проекта 23900, которые будут аналогами французских "Мистралей", смогут принимать на борт тысячу морских пехотинцев, заявил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
В то же время заложенные на заводе "Янтарь" в Калининграде большие десантные корабли (БДК) улучшенного проекта 11711 могут вмещать не более 300 морпехов.
"На каждом корабле предусмотрен десант не более тысячи морпехов, соответственно, там будет доковая камера и в ней будет размещено до четырех десантных катеров", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что передача ВМФ вертолетоносцев запланирована на 2026 и 2027 годы, при этом о закупке других кораблей этого проекта "пока нет и речи".
Ранее источник сообщал, что "российские "Мистрали" смогут нести на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника.
Два универсальных десантных корабля проекта 23900 заложили 20 июля 2020 года на заводе "Залив" в Керчи в присутствии Владимира Путина.
Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль") станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.
Контракт на поставку стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально заключили в 2011 году между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, но из-за событий на Украине и введения санкций против России Франсуа Олланд, бывший тогда президентом страны, решил приостановить действие соглашения.