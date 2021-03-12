https://ria.ru/20210312/minirovanie-1600865494.html

В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании

В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании

Четыре школы в Хабаровском крае получили сообщения о "минировании", одна из них начальная в краевой столице, детей отпустили домой, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T04:17

2021-03-12T04:17

2021-03-12T04:17

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 12 мар — РИА Новости. Четыре школы в Хабаровском крае получили сообщения о "минировании", одна из них начальная в краевой столице, детей отпустили домой, сообщила РИА Новости начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.Всего из четырех учреждений образования было эвакуировано около 2 тысяч человек, рассказал РИА Новости начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования минобрнауки края Виталий Бруцкий."Из-за сообщения о "минировании" пришлось прервать учебный процесс, помимо школы "Открытие" в Хабаровске, еще в Краевом центре образования и школе-интернате № 2 для слепых и слабовидящих детей. Еще одно учреждение Хабаровского района - школа села Бычиха", - сказал Бруцкий.По словам чиновника, взрывных устройств после проверки оперативными службами не обнаружено, учебный процесс возобновлен в краевых учреждениях.В этом году восемь учреждений образования в Хабаровске "минировали" 22 февраля. Тогда было эвакуировано более 3,2 тысячи человек, сообщала мэрия. В Комсомольске-на-Амуре 18 января также были эвакуированы из-за угрозы "минирования" две школы. В итоге сообщения не подтвердились, информировало краевая полиция.

https://ria.ru/20210208/minirovanie-1596443247.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровский край, происшествия