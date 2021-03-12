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В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
Четыре школы в Хабаровском крае получили сообщения о "минировании", одна из них начальная в краевой столице, детей отпустили домой, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T04:17
2021-03-12T04:17
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 12 мар — РИА Новости. Четыре школы в Хабаровском крае получили сообщения о "минировании", одна из них начальная в краевой столице, детей отпустили домой, сообщила РИА Новости начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.Всего из четырех учреждений образования было эвакуировано около 2 тысяч человек, рассказал РИА Новости начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования минобрнауки края Виталий Бруцкий."Из-за сообщения о "минировании" пришлось прервать учебный процесс, помимо школы "Открытие" в Хабаровске, еще в Краевом центре образования и школе-интернате № 2 для слепых и слабовидящих детей. Еще одно учреждение Хабаровского района - школа села Бычиха", - сказал Бруцкий.По словам чиновника, взрывных устройств после проверки оперативными службами не обнаружено, учебный процесс возобновлен в краевых учреждениях.В этом году восемь учреждений образования в Хабаровске "минировали" 22 февраля. Тогда было эвакуировано более 3,2 тысячи человек, сообщала мэрия. В Комсомольске-на-Амуре 18 января также были эвакуированы из-за угрозы "минирования" две школы. В итоге сообщения не подтвердились, информировало краевая полиция.
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хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании

04:17 12.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 12 мар — РИА Новости. Четыре школы в Хабаровском крае получили сообщения о "минировании", одна из них начальная в краевой столице, детей отпустили домой, сообщила РИА Новости начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.
"В Хабаровске поступило сообщение на электронную почту школы "Открытие" в девятом часу утра. Оперативно прибыли службы. Был эвакуирован 401 ребенок – из двух зданий на улице Ургальской и Ленина - и 39 сотрудников. Школа начальная, детей распустили по домам, родители все в курсе. В крае еще три школы эвакуированы", - сказала начальник управления Хабаровска.
Всего из четырех учреждений образования было эвакуировано около 2 тысяч человек, рассказал РИА Новости начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования минобрнауки края Виталий Бруцкий.
"Из-за сообщения о "минировании" пришлось прервать учебный процесс, помимо школы "Открытие" в Хабаровске, еще в Краевом центре образования и школе-интернате № 2 для слепых и слабовидящих детей. Еще одно учреждение Хабаровского района - школа села Бычиха", - сказал Бруцкий.
По словам чиновника, взрывных устройств после проверки оперативными службами не обнаружено, учебный процесс возобновлен в краевых учреждениях.
В этом году восемь учреждений образования в Хабаровске "минировали" 22 февраля. Тогда было эвакуировано более 3,2 тысячи человек, сообщала мэрия. В Комсомольске-на-Амуре 18 января также были эвакуированы из-за угрозы "минирования" две школы. В итоге сообщения не подтвердились, информировало краевая полиция.
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