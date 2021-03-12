https://ria.ru/20210312/milliard-1601033746.html

Четыре человека выиграли в лотерею более миллиарда долларов

Четыре человека выиграли в лотерею более миллиарда долларов

Четыре жителя американского штата Мичиган выиграли в лотерею Mega Millions 1,05 миллиарда долларов США, передает агентство Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T23:22

2021-03-12T23:22

2021-03-12T23:22

мичиган

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Четыре жителя американского штата Мичиган выиграли в лотерею Mega Millions 1,05 миллиарда долларов США, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителей лотереи.Сообщается, что победителями стали члены пригородного лотерейного клуба Wolverine FLL Club. После уплаты налогов, которые составили примерно 776 миллионов долларов, счастливчики получили около 557 миллионов долларов США.По словам победителей, они купили билет в последний момент в продуктовом магазине Kroger, расположенном в пригороде Нови к северо-западу от Детройта в штате Мичиган. Как отмечает местное издание Detroit News, счастливыми номерами были 04-26-42-50-60.Он отметил, что, несмотря на победу, обладатели 557 миллионов долларов собираются продолжать жить "скромной жизнью", однако такой значительный выигрыш "окажет влияние на членов их семей и на будущие поколения".Розыгрыш проводился 22 января. Джекпот в размере 1,05 миллиарда долларов был крупнейшим в истории лотереи в Мичигане и третьим по величине в США. В лотерею Mega Millions играют в 45 штатах по всей стране.

https://ria.ru/20200101/1563065171.html

https://ria.ru/20201225/lotereya-1590865910.html

мичиган

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мичиган, детройт, сша, в мире