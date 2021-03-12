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В Нижегородской области ищут школьников, осквернивших Вечный огонь
В Нижегородской области ищут школьников, осквернивших Вечный огонь
Полиция устанавливает личности двух школьников, которые плевали в "Вечный огонь" в городе Лыскове Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:39
2021-03-12T13:39
гумвд
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Полиция устанавливает личности двух школьников, которые плевали в "Вечный огонь" в городе Лыскове Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Вызвавшее большой общественный резонанс видео осквернения "Вечного огня" было опубликовано в группе "Нижний Новгород Без цензуры" в соцсети "ВКонтакте". Прохожие сняли на мобильный телефон, как двое мальчиков – на вид учащихся начальной школы – плюют в пламя воинского мемориала и что-то бросают в него. При этом мимо проезжают автомобили, но никто не останавливается, чтобы сделать детям замечание.
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гумвд, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области ищут школьников, осквернивших Вечный огонь

13:39 12.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Полиция устанавливает личности двух школьников, которые плевали в "Вечный огонь" в городе Лыскове Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Вызвавшее большой общественный резонанс видео осквернения "Вечного огня" было опубликовано в группе "Нижний Новгород Без цензуры" в соцсети "ВКонтакте". Прохожие сняли на мобильный телефон, как двое мальчиков – на вид учащихся начальной школы – плюют в пламя воинского мемориала и что-то бросают в него. При этом мимо проезжают автомобили, но никто не останавливается, чтобы сделать детям замечание.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 22:12
Полиция в Крыму нашла двух школьников, осквернивших Вечный огонь
"Полиция проводит проверку по факту инцидента с несовершеннолетними у "Вечного огня" в Лыскове. Личность школьников, снятых на видео, устанавливается", - сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД.
 
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