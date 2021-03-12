https://ria.ru/20210312/memorial-1600927689.html
В Нижегородской области ищут школьников, осквернивших Вечный огонь
В Нижегородской области ищут школьников, осквернивших Вечный огонь
Полиция устанавливает личности двух школьников, которые плевали в "Вечный огонь" в городе Лыскове Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:39
2021-03-12T13:39
2021-03-12T13:39
гумвд
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Полиция устанавливает личности двух школьников, которые плевали в "Вечный огонь" в городе Лыскове Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Вызвавшее большой общественный резонанс видео осквернения "Вечного огня" было опубликовано в группе "Нижний Новгород Без цензуры" в соцсети "ВКонтакте". Прохожие сняли на мобильный телефон, как двое мальчиков – на вид учащихся начальной школы – плюют в пламя воинского мемориала и что-то бросают в него. При этом мимо проезжают автомобили, но никто не останавливается, чтобы сделать детям замечание.
https://ria.ru/20210310/ogon-1600686636.html
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