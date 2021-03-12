МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия возмущена беззаконием литовской судебной системы в отношении офицера запаса российской армии Юрия Меля и не оставит эту ситуацию без последствий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы возмущены творящемся в Литве беззаконием в отношении офицера запаса российской армии Юрия Николаевича Меля... Российский узник уже провел 7 лет в литовских застенках - полный срок в соответствии с приговором вильнюсского окружного суда от 27 марта 2019 года и 12 марта (2021 года - ред.) должен был быть освобожден... Апелляционный суд этого государства, видимо подстраиваясь под русофобские настроения литовского политического истеблишмента, оставил Юрия Меля под стражей до оглашения решения по апелляции генпрокуратуры Литвы, которая добивается ужесточения приговора, продления срока тюремного заключения еще на 3 года. Оглашение вердикта намечено на 31 марта", - сказала Захарова на брифинге.
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Официальный представитель МИД добавила, что Россия не позволит "оставлять подобные истории без внимания".
"Мы будем привлекать внимание евросоюзовских институтов к подобному беззаконию. Мы требуем прекратить циничное глумление над правосудием и над конкретным человеком. В Вильнюсе должны понимать, что эти игры просто не останутся без последствий", - уточнила Захарова.
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации, сообщал МИД России. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – четыре года.