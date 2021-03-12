https://ria.ru/20210312/mekhanizm-1600938660.html

Ученые разгадали принцип работы древнегреческого компьютера

Ученые разгадали принцип работы древнегреческого компьютера

Британским ученым удалось расшифровать принцип работы зубчатой передачи Антикитерского механизма — знаменитого древнегреческого устройства, которое... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:28

2021-03-12T14:28

2021-03-12T16:21

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космос - риа наука

греция

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Британским ученым удалось расшифровать принцип работы зубчатой передачи Антикитерского механизма — знаменитого древнегреческого устройства, которое использовалось для предсказания астрономических событий. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Антикитерский механизм, который считается первым в мире аналоговым компьютером, — наиболее сложное инженерное изобретение, сохранившееся от Древнего мира. Его возраст превышает две тысячи лет. Механизм нашли в 1900 году на месте кораблекрушения возле небольшого острова Антикитера, в честь которого он и получил название. С тех пор он вызывает среди ученых как восхищение, так и ожесточенные споры.Механизм представляет собой сложную комбинацию из 30 бронзовых шестеренок. Он позволял предсказывать положение Солнца и планет, фазы Луны, лунные и солнечные затмения и даже даты Олимпийских игр.Хотя за последнее столетие ученые добились прогресса в изучении работы Антикитерского механизма и несколько раз попытались его реконструировать, полного понимания принципа работы системы зубчатой ​​передачи на передней панели до сих пор не было.Исследователи из Университетского колледжа Лондона не только решили эту загадку, но и создали действующую модель механизма."Наша модель первая, которая соответствует всем физическим свидетельствам и описаниям, выгравированным на самом механизме", — приводятся в пресс-релизе колледжа слова руководителя исследования профессора инженерной механики Тони Фрита (Tony Freeth).Сам механизм сохранился примерно на треть: уцелело 82 фрагмента. По самому большому из них, известному как Фрагмент A, авторы составили представление об особенностях подшипников, столбов и блоков. Другой, известный как Фрагмент D, представлен диском, шестерней с 63 зубьями и пластиной.Ключом к разгадке послужили надписи, выгравированные на внутренних поверхностях механизма. Их удалось прочесть в 2005 году при помощи метода трехмерного рентгеновского изображения.Эти надписи включают описание космоса в том виде, как его представляли себе древние греки: с планетами, движущимися по кольцевым орбитам, и числами, указывающими на продолжительность космических циклов. Внимание исследователей привлекли два числа — 462 и 442 года, которые точно совпадают с циклами Венеры и Сатурна. При наблюдении с Земли планеты периодически меняют положение относительно звезд, но, чтобы вычислить эти циклы, астрономы должны были или следить за положением планет в течение тысячелетий, или получить их расчетным путем."Классическая астрономия зародилась в Вавилоне, но ничто не указывает на то, что оттуда древние греки получили высокоточный 462-летний цикл для Венеры и 442-летний цикл для Сатурна", — говорит еще один участник исследования, Арис Даканалис (Aris Dacanalis).Исследователи применили древнегреческий математический метод, описанный философом Парменидом, и не только получили циклы Венеры, Сатурна и всех других планет, но и поняли принцип, по которому работал Антикитерский механизм. Решающим моментом стало сопоставление 462-летнего планетарного периода Венеры с 63-зубчатым колесом.После этого ученые создали инновационный механизм с минимумом шестеренок, способный рассчитывать точные астрономические циклы.

https://ria.ru/20180915/1528582466.html

https://ria.ru/20210303/cherep-1599798021.html

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археология, космос - риа наука, греция