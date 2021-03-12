Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210312/mekhanizm-1600938660.html
Ученые разгадали принцип работы древнегреческого компьютера
Ученые разгадали принцип работы древнегреческого компьютера
Британским ученым удалось расшифровать принцип работы зубчатой передачи Антикитерского механизма — знаменитого древнегреческого устройства, которое... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:28
2021-03-12T16:21
наука
археология
космос - риа наука
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152851/00/1528510064_0:171:1036:754_1920x0_80_0_0_f46c1fc9ca8d9d62543c10620a67a086.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Британским ученым удалось расшифровать принцип работы зубчатой передачи Антикитерского механизма — знаменитого древнегреческого устройства, которое использовалось для предсказания астрономических событий. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Антикитерский механизм, который считается первым в мире аналоговым компьютером, — наиболее сложное инженерное изобретение, сохранившееся от Древнего мира. Его возраст превышает две тысячи лет. Механизм нашли в 1900 году на месте кораблекрушения возле небольшого острова Антикитера, в честь которого он и получил название. С тех пор он вызывает среди ученых как восхищение, так и ожесточенные споры.Механизм представляет собой сложную комбинацию из 30 бронзовых шестеренок. Он позволял предсказывать положение Солнца и планет, фазы Луны, лунные и солнечные затмения и даже даты Олимпийских игр.Хотя за последнее столетие ученые добились прогресса в изучении работы Антикитерского механизма и несколько раз попытались его реконструировать, полного понимания принципа работы системы зубчатой ​​передачи на передней панели до сих пор не было.Исследователи из Университетского колледжа Лондона не только решили эту загадку, но и создали действующую модель механизма."Наша модель первая, которая соответствует всем физическим свидетельствам и описаниям, выгравированным на самом механизме", — приводятся в пресс-релизе колледжа слова руководителя исследования профессора инженерной механики Тони Фрита (Tony Freeth).Сам механизм сохранился примерно на треть: уцелело 82 фрагмента. По самому большому из них, известному как Фрагмент A, авторы составили представление об особенностях подшипников, столбов и блоков. Другой, известный как Фрагмент D, представлен диском, шестерней с 63 зубьями и пластиной.Ключом к разгадке послужили надписи, выгравированные на внутренних поверхностях механизма. Их удалось прочесть в 2005 году при помощи метода трехмерного рентгеновского изображения.Эти надписи включают описание космоса в том виде, как его представляли себе древние греки: с планетами, движущимися по кольцевым орбитам, и числами, указывающими на продолжительность космических циклов. Внимание исследователей привлекли два числа — 462 и 442 года, которые точно совпадают с циклами Венеры и Сатурна. При наблюдении с Земли планеты периодически меняют положение относительно звезд, но, чтобы вычислить эти циклы, астрономы должны были или следить за положением планет в течение тысячелетий, или получить их расчетным путем."Классическая астрономия зародилась в Вавилоне, но ничто не указывает на то, что оттуда древние греки получили высокоточный 462-летний цикл для Венеры и 442-летний цикл для Сатурна", — говорит еще один участник исследования, Арис Даканалис (Aris Dacanalis).Исследователи применили древнегреческий математический метод, описанный философом Парменидом, и не только получили циклы Венеры, Сатурна и всех других планет, но и поняли принцип, по которому работал Антикитерский механизм. Решающим моментом стало сопоставление 462-летнего планетарного периода Венеры с 63-зубчатым колесом.После этого ученые создали инновационный механизм с минимумом шестеренок, способный рассчитывать точные астрономические циклы.
https://ria.ru/20180915/1528582466.html
https://ria.ru/20210303/cherep-1599798021.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152851/00/1528510064_0:74:1036:851_1920x0_80_0_0_380c519507ce1ff3a55a97e5ae8e218f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
археология, космос - риа наука, греция

Ученые разгадали принцип работы древнегреческого компьютера

14:28 12.03.2021 (обновлено: 16:21 12.03.2021)
 
© CC BY 2.5 / MarsyasАнтикитерский механизм
Антикитерский механизм - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© CC BY 2.5 / Marsyas
Антикитерский механизм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Британским ученым удалось расшифровать принцип работы зубчатой передачи Антикитерского механизма — знаменитого древнегреческого устройства, которое использовалось для предсказания астрономических событий. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Антикитерский механизм, который считается первым в мире аналоговым компьютером, — наиболее сложное инженерное изобретение, сохранившееся от Древнего мира. Его возраст превышает две тысячи лет. Механизм нашли в 1900 году на месте кораблекрушения возле небольшого острова Антикитера, в честь которого он и получил название. С тех пор он вызывает среди ученых как восхищение, так и ожесточенные споры.
Механизм представляет собой сложную комбинацию из 30 бронзовых шестеренок. Он позволял предсказывать положение Солнца и планет, фазы Луны, лунные и солнечные затмения и даже даты Олимпийских игр.
Хотя за последнее столетие ученые добились прогресса в изучении работы Антикитерского механизма и несколько раз попытались его реконструировать, полного понимания принципа работы системы зубчатой ​​передачи на передней панели до сих пор не было.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона не только решили эту загадку, но и создали действующую модель механизма.
"Наша модель первая, которая соответствует всем физическим свидетельствам и описаниям, выгравированным на самом механизме", — приводятся в пресс-релизе колледжа слова руководителя исследования профессора инженерной механики Тони Фрита (Tony Freeth).
Древние мореплаватели - РИА Новости, 1920, 15.09.2018
15 сентября 2018, 08:00Наука
Магический артефакт: технологии, описанные в легендах, оказались правдой
Сам механизм сохранился примерно на треть: уцелело 82 фрагмента. По самому большому из них, известному как Фрагмент A, авторы составили представление об особенностях подшипников, столбов и блоков. Другой, известный как Фрагмент D, представлен диском, шестерней с 63 зубьями и пластиной.
Ключом к разгадке послужили надписи, выгравированные на внутренних поверхностях механизма. Их удалось прочесть в 2005 году при помощи метода трехмерного рентгеновского изображения.
Эти надписи включают описание космоса в том виде, как его представляли себе древние греки: с планетами, движущимися по кольцевым орбитам, и числами, указывающими на продолжительность космических циклов. Внимание исследователей привлекли два числа — 462 и 442 года, которые точно совпадают с циклами Венеры и Сатурна.
При наблюдении с Земли планеты периодически меняют положение относительно звезд, но, чтобы вычислить эти циклы, астрономы должны были или следить за положением планет в течение тысячелетий, или получить их расчетным путем.
"Классическая астрономия зародилась в Вавилоне, но ничто не указывает на то, что оттуда древние греки получили высокоточный 462-летний цикл для Венеры и 442-летний цикл для Сатурна", — говорит еще один участник исследования, Арис Даканалис (Aris Dacanalis).
Исследователи применили древнегреческий математический метод, описанный философом Парменидом, и не только получили циклы Венеры, Сатурна и всех других планет, но и поняли принцип, по которому работал Антикитерский механизм. Решающим моментом стало сопоставление 462-летнего планетарного периода Венеры с 63-зубчатым колесом.
После этого ученые создали инновационный механизм с минимумом шестеренок, способный рассчитывать точные астрономические циклы.
Череп из пещеры Марселя Лубенса - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 22:00Наука
Археологи раскрыли тайну черепа из итальянской пещеры
 
НаукаАрхеологияКосмос - РИА НаукаГреция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
23:40В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Лента новостейМолния