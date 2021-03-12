https://ria.ru/20210312/magnitnyy-1600825475.html

Магнитная аномалия. Что происходит с поселком в Курской области

Магнитная аномалия. Что происходит с поселком в Курской области

Поселок Магнитный в Железногорском районе Курской области, довольно большой и еще недавно преуспевающий, стремительно превращается в трущобы. Раньше там были... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T08:00

2021-03-12T08:00

2021-03-12T08:11

жкх

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Лина Панченко. Поселок Магнитный в Железногорском районе Курской области, довольно большой и еще недавно преуспевающий, стремительно превращается в трущобы. Раньше там были больница с лабораторией и стационаром, кафе, вместительный детсад. Теперь все закрыто. Здания разрушаются, их облюбовали бомжи и маргиналы. За медпомощью теперь приходится добираться за сорок километров, подстраиваясь под расписание двух автобусов. Уличное освещение в поселке отключили, дороги не ремонтируют, горячей воды в домах нет по полгода, батареи еле греют, водонапорная башня вот-вот рухнет. Жители в отчаянии: местная администрация решить проблемы не в состоянии, а выше достучаться не могут.Было все свое, сейчас ничего нетМагнитный — поселок городского типа, основан железнодорожниками в 1978 году у сортировочной станции Курбакинская, относящейся к Московской железной дороге. Станция крупная — более двадцати путей.Иван Сережко — бывший машинист электропоезда. Приехал в Магнитный в конце семидесятых. "У нас тут Курская магнитная аномалия, рядом — горно-обогатительный комбинат, отсюда вывозят составы с рудой, — рассказывает он. — Раньше здесь было все: большая больница, прекрасный двухэтажный садик, свинокомплекс, комбикормовый завод, вагоноремонтное депо. Клуб, столовая. Автобусы ходили регулярно".А потом катком прошлись оптимизация и реорганизация. "В результате на станции работают вагонники из Тулы, путейцы из Орла, движением руководит Курск-сортировочный. Ремонт вагонов — километров за десять, а в самом поселке уже ничего не строят. Свинокомплекс с комбикормовым заводом кто-то выкупил, но свиньи стали болеть, и все закрыли. Железная дорога отказалась от ненужных ей объектов — больницы, кафе. Денег, чтобы их выкупить, у местных властей не нашлось". Из двухэтажного сада детей перевели в одноэтажный. Места всем не хватило: младшую группу разместили в квартире в жилом доме. Но возразил пожнадзор. "Сейчас все ютятся в небольшом здании. А старый садик стоит без окон и дверей".Приема нет — врач в МихайловкеВ медучреждении было три отделения, лаборатория, стационар. "Люди лечились — все как положено, — вспоминает Сережко. — Какое-то время там еще работал врач от железной дороги. Перекидывали из одного угла здания в другой: где кабинет отапливался, там и сидел. Потом и его убрали".Вместо больницы построили небольшой фельдшерско-акушерский пункт. Прием пациентов — ежедневно с девяти до 15. Но часто доктора на месте нет. "Иногда по два дня. Недавно жена ходила туда, люди с утра ждали. Созвонились с врачом, сказала, что не на чем приехать. Один парень отправился за ней на машине, привез".Если кто-то серьезно заболеет, нужно добираться в село Михайловка, это почти сорок километров.Педиатра в Магнитном больше нет. Иван после смерти сына и его супруги опекает двоих внуков. "Мне с ними — только на машине. Нужно кого-то просить, выкладывать не меньше пятисот рублей, бывает и до тысячи".Анализы в Магнитном принимают раз в неделю по средам. Более серьезное обследование — лишь в Михайловке. И там — на целый день, поскольку пациентов много, со всего района. Больница в Железногорске для жителей Магнитного — платная.Горячая вода — только в отопительный сезон"Раньше были две котельные — от локомотивного депо и комбикормового завода. А потом все развалилось", — продолжает Иван. Устроили котельную в бывшей бойлерной депо. На первых порах "было ничего". Но после 2008-го, когда ликвидировали муниципальное предприятие, занимавшееся ЖКХ, пришла частная компания. "И у нас несколько лет из кранов текла вода не теплее 45 градусов. Чтобы искупать детей в ванной, еще пару кастрюль кипятили".В последнее время теплая вода в Магнитном — только в отопительный сезон. "В прошлом году по указанию губернатора нам построили котельную, ее обслуживает "Курскоблкоммунхоз". Но недавно я встретил главу поселка, он предупредил, что ближе к лету горячую воду отключат. Люди уже покупают водонагревательные котлы". А пользоваться ими опасно."Из Магнитного уехало много народа. А зачем здесь оставаться, если город рядом. Был поселок молодых, сейчас — пенсионеров", — сетует он."Везде сплошные рвы и ямы"Еще один старожил Андрей Тимофеев жалуется на холод в квартире. "Новая котельная весь поселок не тянет. Батареи не теплее парного молока. Раньше и при минус 20 было нормально. А теперь, как за пятнадцать переваливает, мерзнем".Еще одна острая проблема — дороги.Зимой скользко. "На свинокомплексе и комбикормовом заводе была техника, убирала снег идеально. В поселке имеется "Белорус", но, когда подмерзает, нужен грейдер, чтобы сгрести наледь, "Белорусу" ее не осилить. А ведь людям хочется ходить, не боясь сломать шею".Тимофеев как может исправляет ситуацию вокруг дома: "Нанимаю трактор, он чистит дороги. И тропинки могу вымести вручную, пока силы есть. Но мы ведь платим за все это".Больше всего его тревожит ситуация с медициной: "Больница была отличная. Сдавали анализы, делали ЭКГ, флюорография, даже стоматолог. Когда закрыли, малолетние сорванцы стекла побили, потом приехали какие-то архаровцы, все развалили, вывезли плиты, кирпичи. ФАП построили — закуток между котельной и бывшим кафе. Этого мало. У меня мать с сахарным диабетом. За лекарствами надо в Михайловку. А там очереди".Тимофеев живет в Магнитном с рождения, и ему есть с чем сравнить."Раньше было хорошо. А сейчас никто ничего делать не хочет. Администрация говорит, что денег нет: на поселке повисли какие-то долги. Неужели нельзя их погасить, чтобы нормально дальше жить?""Поселок оказался в аду"Вот что рассказывает местный депутат Татьяна Бездетко: "Поселок оказался в аду. В мае будет два года, как заблокированы счета администрации из-за долгов по свету. Нет даже уличного освещения, по Магнитному без фонарика в темное время не пройти. И администрация бессильна".По словам Бездетко, бывшая больница превратилась в "рассадник и бомжатник". Там собираются местные подростки, "пьют, курят, жгут костры". В бывшем детсаду — тоже. Здание относится к муниципальному образованию, "но даже выставить на торги администрация его не может, поскольку счета арестованы".В самом центре Магнитного — бывшее кафе "Жемчужина", "тоже железнодорожное". В 2015-м, замечает Татьяна, общепит арендовал Андрей Б., но дела не пошли, образовался долг за ЖКХ — 40 тысяч рублей. Кафе закрыли, его постигла та же участь, что больницу и детсад.Бывший арендатор управляет в Магнитном компаниями, обеспечивающими поселок услугами ЖКХ и холодного водоснабжения.К примеру, говорит она, дома к отопительному сезону не подготавливают. "Я жаловалась в прокуратуру по своему дому. Проверили, выдали предписание устранить нарушения. В УК отчитались, что все сделали. Прокуратура приехала повторно, установила, что это не так, компанию оштрафовали. А за эти деньги можно было поставить в доме двери с доводчиками, поменять окна в подъездах".Непонятно, что с ремонтом единственной водонапорной башни. "Вода в доме — это первая необходимость. Башню строили еще в семидесятых. С апреля 2019-го она течет: зимой похожа на огромную сосульку, весной — как водопад. Если рухнет, поселок останется без холодной воды. Башня в аренде, договор заключала администрация, подрядчики бездействуют. Старая котельная тоже по их вине не работает, потому что не промывалась, не готовили оборудование", — перечисляет проблемы Татьяна. При этом, подчеркивает собеседница, подавляющее большинство жителей исправно платят за ЖКХ. "Мы считаем, что такую УК нужно выгнать и взять не частную, а государственную. Да хоть какую — лишь бы что-то изменилось".Бездетко переживает: "Если в мае "Курскоблжилхоз" перестанет подавать горячую воду, мы уже пятый год будем сидеть без нее до октября. А в поселке груднички, старики, инвалиды".Местные неоднократно жаловались на условия жизни в районную администрацию, прокуратуру и губернатору. Депутат говорит, что пока обратили внимание только на медобслуживание — решили расширить ФАП. "Уже выполнили межевание участка, выделят деньги и пристроят новое здание"."Без помощи не обойтись"Мы связались с главой поселка Александром Талакиным. Он сообщил, что администрация не может распоряжаться бюджетом. Еще до него образовался долг электроснабжающей организации. "На электросетях, находившихся в поселковой собственности, были потери, а где-то — воровство. Все это нужно оплачивать. Я пришел в декабре 2018-го, долг — десять миллионов рублей. А у нас годовой бюджет пять миллионов". Счета заблокировали. В июне 2020-го все электрические объекты администрация передала в аренду "МРСК Центра" — "Курскэнерго". "Долг не растет, мы организовали оценку стоимости сетей и готовим предложение арендатору об их покупке". Это помогло бы рассчитаться с "Курскатомэнергосбытом". Электросети оценили в 5,5 миллиона. Нужно еще 6,5."Мы платим, сколько можем, примерно по два миллиона в год", — подсчитывает глава поселка. Однако "Курскатомэнергосбыт" недавно подал иск на взыскание еще и пеней.Оплатить уличное освещение невозможно, на благоустройство денег не выделить. "Сделать дороги, поставить знаки, закупить контейнеры под ТБО — то же самое. На кладбище нужен большой контейнер для мусора, не могу его приобрести".То, что горячей воды вне отопительного сезона не было в течение четырех лет, Талакин назвал "неверной информацией". "В 2017-м, 2018-м — да. А в 2019-м, когда я уже пришел, была. В прошлом году не подавали, потому что котельную строили. Принимались меры прокурорского реагирования, меня даже наказали, но изменить что-то было нереально. В данный момент котельная функционирует". Глава поселка добавил: в организации, обслуживающей котельную, "выставили такие счета, что встал вопрос: то ли на кладбище песок привезти, то ли полностью заплатить им всю сумму". Его неофициально предупредили: в мае подачу горячей воды прекратят. "Я обращался в Железногорскую прокуратуру, мне пояснили, что нет для этого оснований и там такого не допустят".Что касается нареканий в адрес управляющей компании, Талакин уточнил: она в Магнитном с 2017-го. А сейчас "так происходит, потому что годами ничего не делали, но хотят, чтобы сразу все — и за небольшие деньги, заложенные в тарифе".Прокомментировал он и ситуацию с разрушающимися зданиями, превратившимися в притоны. "Больница — в собственности железной дороги. Кафе раньше принадлежало ее дочернему предприятию, сейчас отделилось, и мы не можем найти собственника, чтобы он хотя бы окна заложил". Желающие выкупить детсад на стройматериалы есть.Глава поселка обращался к региональным властям с просьбой помочь рассчитаться с долгом. В комитете финансов ответили, что дотации в таком размере бюджетом не предусмотрены. Выделили один миллион 900 тысяч рублей. "Мы на погашение долга направили больше". Александр Талакин признается: без помощи области Магнитному никак не обойтись. А местные жители, глядя на происходящее, уже нарекли поселок "магнитной аномалией".

https://ria.ru/20210109/karuzha-1588510364.html

https://ria.ru/20201113/mnogodetnye-1584352364.html

https://ria.ru/20210215/derevnya-1597240098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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жкх, электричество, жилье, коммунальные службы, московская железная дорога, курская область, железногорск , курск, общество