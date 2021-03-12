https://ria.ru/20210312/magazin-1601015919.html

Россиянка засудила магазин за скользкое крыльцо

Россиянка засудила магазин за скользкое крыльцо

Жительница Свердловской области отсудила у магазина 100 тысяч рублей за падение на скользком крыльце, сообщил портал e1.ru. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:57

2021-03-12T19:57

2021-03-12T22:33

россия

магазин

суды

свердловская область

происшествия

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Жительница Свердловской области отсудила у магазина 100 тысяч рублей за падение на скользком крыльце, сообщил портал e1.ru.Отмечается, что женщина получила закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек левой голени и подвывих стопы.По данным издания, процесс длился больше года. Изначально потерпевшая хотела получить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил требования, но снизил размер выплаты в десять раз.Компания-ответчик уже подала апелляцию. Как считают ее представители, женщина не доказала, что крыльцо было скользким и что она упала именно у выхода из магазина.

https://ria.ru/20210219/kassa-1598122174.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, магазин, суды, свердловская область, происшествия