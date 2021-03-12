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Россиянка засудила магазин за скользкое крыльцо
Россиянка засудила магазин за скользкое крыльцо
Жительница Свердловской области отсудила у магазина 100 тысяч рублей за падение на скользком крыльце, сообщил портал e1.ru. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:57
2021-03-12T22:33
россия
магазин
суды
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Жительница Свердловской области отсудила у магазина 100 тысяч рублей за падение на скользком крыльце, сообщил портал e1.ru.Отмечается, что женщина получила закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек левой голени и подвывих стопы.По данным издания, процесс длился больше года. Изначально потерпевшая хотела получить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил требования, но снизил размер выплаты в десять раз.Компания-ответчик уже подала апелляцию. Как считают ее представители, женщина не доказала, что крыльцо было скользким и что она упала именно у выхода из магазина.
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россия, магазин, суды, свердловская область, происшествия

Россиянка засудила магазин за скользкое крыльцо

19:57 12.03.2021 (обновлено: 22:33 12.03.2021)
 
© Depositphotos / cookiecutterКасса в супермаркете
Касса в супермаркете - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / cookiecutter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Жительница Свердловской области отсудила у магазина 100 тысяч рублей за падение на скользком крыльце, сообщил портал e1.ru.
Отмечается, что женщина получила закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек левой голени и подвывих стопы.
По данным издания, процесс длился больше года. Изначально потерпевшая хотела получить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил требования, но снизил размер выплаты в десять раз.
Компания-ответчик уже подала апелляцию. Как считают ее представители, женщина не доказала, что крыльцо было скользким и что она упала именно у выхода из магазина.
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РоссияМагазинСудыСвердловская областьПроисшествия
 
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