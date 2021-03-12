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Россиянка засудила магазин за скользкое крыльцо
Россиянка засудила магазин за скользкое крыльцо
Жительница Свердловской области отсудила у магазина 100 тысяч рублей за падение на скользком крыльце, сообщил портал e1.ru. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:57
2021-03-12T19:57
2021-03-12T22:33
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свердловская область
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Жительница Свердловской области отсудила у магазина 100 тысяч рублей за падение на скользком крыльце, сообщил портал e1.ru.Отмечается, что женщина получила закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек левой голени и подвывих стопы.По данным издания, процесс длился больше года. Изначально потерпевшая хотела получить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил требования, но снизил размер выплаты в десять раз.Компания-ответчик уже подала апелляцию. Как считают ее представители, женщина не доказала, что крыльцо было скользким и что она упала именно у выхода из магазина.
https://ria.ru/20210219/kassa-1598122174.html
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россия, магазин, суды, свердловская область, происшествия