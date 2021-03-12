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Вологодская область
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На Вологодчине отремонтируют центральные улицы сельских поселений
На Вологодчине отремонтируют центральные улицы сельских поселений
Проект ремонта центральных улиц сельских поселений во всех 26 районах в Вологодской области стартовал в регионе, сообщил спикер Заксобрания области Андрей... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:55
2021-03-12T18:55
вологодская область
андрей луценко
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 12 мар – РИА Новости. Проект ремонта центральных улиц сельских поселений во всех 26 районах в Вологодской области стартовал в регионе, сообщил спикер Заксобрания области Андрей Луценко. Он пояснил, что проект будет реализован по инициативе депутатов фракции "Единая Россия", его уже поддержал губернатор области Олег Кувшинников. Парламентарии разработали проект на основании обращений граждан. "По сути, с этого момента стартует реализация проекта по ремонту и асфальтированию центральных улиц сельских поселений на территории всей области. Члены партии "Единая Россия" организуют обсуждение перечня улиц с жителями районов и общественными организациями. После этого мы будем выносить предложения на Градостроительные советы для принятия решения", - пояснил Луценко.Он отметил, что, согласно предварительному анализу, на ремонт всех дорог в поселениях потребуется более двух миллиардов рублей. По его словам, парламентарии будут контролировать все этапы ремонта улиц. К этой работе привлекут местных жителей и общественные организации, поскольку, по мнению спикера Заксобрания, только командный подход позволит достичь хорошего результата.
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андрей луценко, олег кувшинников

На Вологодчине отремонтируют центральные улицы сельских поселений

18:55 12.03.2021
 
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 12 мар – РИА Новости. Проект ремонта центральных улиц сельских поселений во всех 26 районах в Вологодской области стартовал в регионе, сообщил спикер Заксобрания области Андрей Луценко.
Он пояснил, что проект будет реализован по инициативе депутатов фракции "Единая Россия", его уже поддержал губернатор области Олег Кувшинников. Парламентарии разработали проект на основании обращений граждан.
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"По сути, с этого момента стартует реализация проекта по ремонту и асфальтированию центральных улиц сельских поселений на территории всей области. Члены партии "Единая Россия" организуют обсуждение перечня улиц с жителями районов и общественными организациями. После этого мы будем выносить предложения на Градостроительные советы для принятия решения", - пояснил Луценко.
Он отметил, что, согласно предварительному анализу, на ремонт всех дорог в поселениях потребуется более двух миллиардов рублей.
"Конечно же, одновременно такую сумму выделить невозможно, да и нет смысла – просто не хватит подрядчиков. Поэтому местным властям совместно с жителями необходимо расставить приоритеты – что ремонтировать в первую очередь", - пояснил Луценко.
По его словам, парламентарии будут контролировать все этапы ремонта улиц. К этой работе привлекут местных жителей и общественные организации, поскольку, по мнению спикера Заксобрания, только командный подход позволит достичь хорошего результата.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоОлег Кувшинников
 
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