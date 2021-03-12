https://ria.ru/20210312/lutsenko-1601003896.html

На Вологодчине отремонтируют центральные улицы сельских поселений

На Вологодчине отремонтируют центральные улицы сельских поселений

Проект ремонта центральных улиц сельских поселений во всех 26 районах в Вологодской области стартовал в регионе, сообщил спикер Заксобрания области Андрей... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:55

2021-03-12T18:55

2021-03-12T18:55

вологодская область

андрей луценко

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 12 мар – РИА Новости. Проект ремонта центральных улиц сельских поселений во всех 26 районах в Вологодской области стартовал в регионе, сообщил спикер Заксобрания области Андрей Луценко. Он пояснил, что проект будет реализован по инициативе депутатов фракции "Единая Россия", его уже поддержал губернатор области Олег Кувшинников. Парламентарии разработали проект на основании обращений граждан. "По сути, с этого момента стартует реализация проекта по ремонту и асфальтированию центральных улиц сельских поселений на территории всей области. Члены партии "Единая Россия" организуют обсуждение перечня улиц с жителями районов и общественными организациями. После этого мы будем выносить предложения на Градостроительные советы для принятия решения", - пояснил Луценко.Он отметил, что, согласно предварительному анализу, на ремонт всех дорог в поселениях потребуется более двух миллиардов рублей. По его словам, парламентарии будут контролировать все этапы ремонта улиц. К этой работе привлекут местных жителей и общественные организации, поскольку, по мнению спикера Заксобрания, только командный подход позволит достичь хорошего результата.

https://ria.ru/20210310/produkt-1600675287.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей луценко, олег кувшинников