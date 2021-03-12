https://ria.ru/20210312/lekarstva-1600942491.html

Минздрав прокомментировал идею об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Минздрав прокомментировал идею об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Вопрос дистанционной торговли рецептурными лекарствами требует дополнительной проработки, в том числе в части обеспечения контроля за рецептурным отпуском... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:44

2021-03-12T14:44

2021-03-12T14:44

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477743_309:424:2610:1718_1920x0_80_0_0_6745ae80090bb4a03d92e988387aeb11.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вопрос дистанционной торговли рецептурными лекарствами требует дополнительной проработки, в том числе в части обеспечения контроля за рецептурным отпуском препаратов и соблюдением требований хранения в период доставки, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее "Единая Россия" рекомендовала правительству РФ провести в ряде регионов эксперимент по продаже рецептурных лекарств через интернет.

https://ria.ru/20210301/lekarstva-1599366653.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), единая россия