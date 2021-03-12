https://ria.ru/20210312/lekarstva-1600942491.html
Минздрав прокомментировал идею об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Минздрав прокомментировал идею об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Вопрос дистанционной торговли рецептурными лекарствами требует дополнительной проработки, в том числе в части обеспечения контроля за рецептурным отпуском... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:44
2021-03-12T14:44
2021-03-12T14:44
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
единая россия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вопрос дистанционной торговли рецептурными лекарствами требует дополнительной проработки, в том числе в части обеспечения контроля за рецептурным отпуском препаратов и соблюдением требований хранения в период доставки, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее "Единая Россия" рекомендовала правительству РФ провести в ряде регионов эксперимент по продаже рецептурных лекарств через интернет.
https://ria.ru/20210301/lekarstva-1599366653.html
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