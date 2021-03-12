https://ria.ru/20210312/kursanty-spasli-zamerzayuschuyu-loshad-1600975076.html

Курсанты спасли замерзающую лошадь

Курсанты спасли замерзающую лошадь

Курсанты Кокшетауского технического института МЧС Казахстана спасли от гибели лошадь, которая отбилась от табуна и увязла в глубоком снегу.

2021-03-12T16:58

2021-03-12T16:58

2021-03-12T16:58

видео

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Спасатели обнаружили беспомощное животное по дороге в учебно-тренировочный центр. Убедившись, что лошадь жива, они попытались вытащить ее из снега, но сугробы были слишком большие. Пришлось вызвать подкрепление. После спасения животное вернули пастуху.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Курсанты спасли замерзающую лошадь Курсанты Кокшетауского технического института МЧС Казахстана спасли от гибели лошадь, которая отбилась от табуна и увязла в глубоком снегу. Спасатели обнаружили беспомощное животное по дороге в учебно-тренировочный центр. Убедившись, что лошадь жива, они попытались вытащить ее из снега, но сугробы были слишком большие. Пришлось вызвать подкрепление. После спасения животное вернули пастуху. 2021-03-12T16:58 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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