https://ria.ru/20210312/kursanty-spasli-zamerzayuschuyu-loshad-1600975076.html
Курсанты спасли замерзающую лошадь
Курсанты спасли замерзающую лошадь
Курсанты Кокшетауского технического института МЧС Казахстана спасли от гибели лошадь, которая отбилась от табуна и увязла в глубоком снегу.
2021-03-12T16:58
2021-03-12T16:58
2021-03-12T16:58
видео
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Спасатели обнаружили беспомощное животное по дороге в учебно-тренировочный центр. Убедившись, что лошадь жива, они попытались вытащить ее из снега, но сугробы были слишком большие. Пришлось вызвать подкрепление. После спасения животное вернули пастуху.
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Курсанты спасли замерзающую лошадь
Курсанты Кокшетауского технического института МЧС Казахстана спасли от гибели лошадь, которая отбилась от табуна и увязла в глубоком снегу.
Спасатели обнаружили беспомощное животное по дороге в учебно-тренировочный центр. Убедившись, что лошадь жива, они попытались вытащить ее из снега, но сугробы были слишком большие. Пришлось вызвать подкрепление.
После спасения животное вернули пастуху.
2021-03-12T16:58
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PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, видео
Курсанты спасли замерзающую лошадь
Курсанты Кокшетауского технического института МЧС Казахстана спасли от гибели лошадь, которая отбилась от табуна и увязла в глубоком снегу.
2021-03-12T16:58
true
PT1M04S
Курсанты спасли замерзающую лошадь
Курсанты Кокшетауского технического института МЧС Казахстана спасли от гибели лошадь, которая отбилась от табуна и увязла в глубоком снегу.