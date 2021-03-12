https://ria.ru/20210312/kurily-1600863588.html

Японцев напугали российские учения на Южных Курилах

Японцев напугали российские учения на Южных Курилах

Японская газета Mainichi Shimbun опубликовала материал о пресс-конференции посла в России в стране Михаил Галузин, в которой дипломат объяснил проведение... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T02:19

2021-03-12T02:19

2021-03-12T02:19

россия

михаил галузин

курильские острова

япония

сша

в мире

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Японская газета Mainichi Shimbun опубликовала материал о пресс-конференции посла в России в стране Михаил Галузин, в которой дипломат объяснил проведение военных учений на Южных Курилах.Дипломат назвал естественным стремление обеспечить безопасность своих территорий в условиях, когда США позиционируют Россию в качестве угрозы. При этом посол подчеркнул, что учения не направлены против Японии, и заявил, что эти меры необходимы для защиты законных интересов в оборонной сфере. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Не может такого быть, чтобы Россия на полном серьезе готовилась к нападению США на "северные территории". Если что-то произойдет на Тайване или Сенкаку, Россия может под шумок вторгнуться на Хоккайдо", - заявил пользователь Ber."По меньшей мере, Японии нужна техника для поражения баз противника. Тогда мы сможем нанести хотя бы какой-то урон. Необходимы крылатые ракеты дальнего радиуса действия", - отметил Yas."Японским властям необходимо срочно укреплять оборону Хоккайдо", - написал Imy."Надо остановить продажу подержанных F-15, отремонтировать их, и этого будет достаточно для сдерживания", - заметил Mhz."В настоящее время у Японии нет возможности вернуть острова и подписать мирный договор. Японии придется наращивать военную мощь и ждать пока не развалится российская экономика", - выразил мнение Mao.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210228/voyna-1599279509.html

https://ria.ru/20210311/kurily-1600698730.html

россия

курильские острова

япония

сша

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россия, михаил галузин, курильские острова, япония, сша, в мире