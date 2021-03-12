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Глава МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым
Глава МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию "открыть доступ" в Крым и "занять не политизированную позицию". РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:46
2021-03-12T18:57
дмитрий полянский
дмитрий кулеба
мария захарова
мид украины
совет безопасности оон
германия
норвегия
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грузия
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ООН, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию "открыть доступ" в Крым и "занять не политизированную позицию".В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма. Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин.Российские и крымские власти ранее неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.Помимо традиционных обвинений в нарушении прав человека в Крыму из уст Кулебы прозвучало и обвинение в том, что "объекты ЮНЕСКО в Крыму подвергаются варварскому обращению и разграблению".Он напомнил, что Украина инициировала создание "нового консультационного и координационного формата - "Крымской платформы". "Я призываю все страны-члены присоединиться к этой инициативе", - указал Кулеба.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210312/krym-1600861685.html
https://ria.ru/20210308/pushkov-1600321909.html
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дмитрий полянский, дмитрий кулеба, мария захарова, мид украины, совет безопасности оон, германия, норвегия, оон, грузия, в мире

Глава МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым

18:46 12.03.2021 (обновлено: 18:57 12.03.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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ООН, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию "открыть доступ" в Крым и "занять не политизированную позицию".
В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма. Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин.
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"Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом", - сказал Кулеба.

Российские и крымские власти ранее неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.
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Помимо традиционных обвинений в нарушении прав человека в Крыму из уст Кулебы прозвучало и обвинение в том, что "объекты ЮНЕСКО в Крыму подвергаются варварскому обращению и разграблению".
Он напомнил, что Украина инициировала создание "нового консультационного и координационного формата - "Крымской платформы". "Я призываю все страны-члены присоединиться к этой инициативе", - указал Кулеба.
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Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Дмитрий ПолянскийДмитрий КулебаМария ЗахароваМИД УкраиныСовет Безопасности ООНГерманияНорвегияООНГрузияВ мире
 
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