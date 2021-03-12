Аксенов высмеял стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
15:01 12.03.2021 (обновлено: 15:03 12.03.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе "Константиновская батарея" в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после заявления руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего "трех китов" стратегии возврата Киеву полуострова, попросил уточнить, о китах или о котах говорил Кулеба.
Ранее министр иностранных дел Украины назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия - восстановление международного права и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Он добавил, что все так называемые "три кита" – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных "исторических" планах по "возвращению Крыма", но в реальности все происходит с точностью до наоборот.
"Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством", - отметил Аксенов.
"Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством", - отметил Аксенов.