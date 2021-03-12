https://ria.ru/20210312/krym-1600945058.html

Аксенов высмеял стратегию Украины по "деоккупации" Крыма

Аксенов высмеял стратегию Украины по "деоккупации" Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов после заявления руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего "трех китов" стратегии возврата Киеву полуострова, попросил... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:01

2021-03-12T15:01

2021-03-12T15:03

россия

дмитрий кулеба

сергей аксенов (политик)

мид украины

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805406_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_f55d00c8e07f9f6344fe0e7ce7118909.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после заявления руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего "трех китов" стратегии возврата Киеву полуострова, попросил уточнить, о китах или о котах говорил Кулеба.Ранее министр иностранных дел Украины назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия - восстановление международного права и полного украинского суверенитета над полуостровом.Он добавил, что все так называемые "три кита" – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных "исторических" планах по "возвращению Крыма", но в реальности все происходит с точностью до наоборот."Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством", - отметил Аксенов.

https://ria.ru/20210312/krym-1600917580.html

https://ria.ru/20210311/krym-1600857637.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, сергей аксенов (политик), мид украины, киев, украина, в мире