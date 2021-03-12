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Аксенов высмеял стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
Аксенов высмеял стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов после заявления руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего "трех китов" стратегии возврата Киеву полуострова, попросил... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:01
2021-03-12T15:03
россия
дмитрий кулеба
сергей аксенов (политик)
мид украины
киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после заявления руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего "трех китов" стратегии возврата Киеву полуострова, попросил уточнить, о китах или о котах говорил Кулеба.Ранее министр иностранных дел Украины назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия - восстановление международного права и полного украинского суверенитета над полуостровом.Он добавил, что все так называемые "три кита" – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных "исторических" планах по "возвращению Крыма", но в реальности все происходит с точностью до наоборот."Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством", - отметил Аксенов.
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россия, дмитрий кулеба, сергей аксенов (политик), мид украины, киев, украина, в мире

Аксенов высмеял стратегию Украины по "деоккупации" Крыма

15:01 12.03.2021 (обновлено: 15:03 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе "Константиновская батарея" в Севастополе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе Константиновская батарея в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после заявления руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего "трех китов" стратегии возврата Киеву полуострова, попросил уточнить, о китах или о котах говорил Кулеба.
Ранее министр иностранных дел Украины назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия - восстановление международного права и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Крым - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма

"Кстати, три кита или три кiта? А может, три кота?", - написал Аксенов на своей странице ВКонтакте.

Он добавил, что все так называемые "три кита" – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных "исторических" планах по "возвращению Крыма", но в реальности все происходит с точностью до наоборот.
Крым - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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"Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством", - отметил Аксенов.

"Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством", - отметил Аксенов.

 
РоссияДмитрий КулебаСергей Аксенов (политик)МИД УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
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