https://ria.ru/20210312/krym-1600867394.html

Постпред Крыма заявил о подготовке Киевом провокации против России

Постпред Крыма заявил о подготовке Киевом провокации против России

План Киева по возвращению контроля над Крымом — провокация по "наущению западных кураторов", заявил РИА Новости постпред полуострова при президенте России,... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T06:14

2021-03-12T06:14

2021-03-12T10:04

россия

георгий мурадов

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. План Киева по возвращению контроля над Крымом — провокация по "наущению западных кураторов", заявил РИА Новости постпред полуострова при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которым страна рассчитывает вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны стратегия "деоккупации" и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров; и синергия — "восстановление международного права" и полного суверенитета Киева над полуостровом.По его словам, последовательное движение Украины к краю пропасти должно вызвать, по меньшей мере, тревогу у здравомыслящих сил в странах, намеренных поддержать эту антироссийскую провокацию.Мурадов выразил надежду, что у Европы и Турции, которых, по его словам, "активно зазывают поучаствовать в столкновении с Россией", сработает чувство самосохранения."Хотя не исключено, что какое-то время эксперимент по разжиганию украино-российского столкновения продолжится. Но когда огонь начнет разгораться, уверен, что Киев останется в одиночестве и сам будет расхлебывать кашу, которую заварил", — заключил постпред.Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Украина по-прежнему считает его своей, но временно оккупированной территорией. На 23 августа Киев назначил саммит "Крымской платформы", где планирует обсудить стратегию возвращения региона. На мероприятие пригласили Турцию, Францию, Великобританию, Германию, Канаду и США.

https://ria.ru/20210310/krym-1600678534.html

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россия, георгий мурадов, украина, общество