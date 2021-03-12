Постпред Крыма заявил о подготовке Киевом провокации против России
06:14 12.03.2021 (обновлено: 10:04 12.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. План Киева по возвращению контроля над Крымом — провокация по "наущению западных кураторов", заявил РИА Новости постпред полуострова при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которым страна рассчитывает вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны стратегия "деоккупации" и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров; и синергия — "восстановление международного права" и полного суверенитета Киева над полуостровом.
"Чтобы оценить уровень опасности, в которой окажется народ Украины при продолжении этого безумного курса, прописанного в "стратегии", надо лишь прочитать российскую Конституцию, нашу военную доктрину и заявления руководства нашей страны о судьбе украинской государственности в результате посягательств на территориальную целостность России и жизни наших соотечественников", — прокомментировал Мурадов.
По его словам, последовательное движение Украины к краю пропасти должно вызвать, по меньшей мере, тревогу у здравомыслящих сил в странах, намеренных поддержать эту антироссийскую провокацию.
Мурадов выразил надежду, что у Европы и Турции, которых, по его словам, "активно зазывают поучаствовать в столкновении с Россией", сработает чувство самосохранения.
"Хотя не исключено, что какое-то время эксперимент по разжиганию украино-российского столкновения продолжится. Но когда огонь начнет разгораться, уверен, что Киев останется в одиночестве и сам будет расхлебывать кашу, которую заварил", — заключил постпред.
Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Украина по-прежнему считает его своей, но временно оккупированной территорией.
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