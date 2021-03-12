https://ria.ru/20210312/kosulya-1600884200.html

В Сочинском нацпарке спасли беременную косулю

В Сочинском нацпарке спасли беременную косулю

Сотрудники оперативной группы "Леопард" спасли от смерти раненую косулю, самка оказалась беременной, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:22

2021-03-12T10:22

2021-03-12T10:22

хорошие новости

сочи

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СОЧИ, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники оперативной группы "Леопард" спасли от смерти раненую косулю, самка оказалась беременной, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.Инцидент произошёл в Лазаревском районе Сочи. Раненое животное заметили местные жители в лесу недалеко от прибрежной полосы. На место выехали специалисты нацпарка."Косули редко, но попадают в подобные ситуации, когда идут к морю утолить солевую жажду. Во время пути они преодолевают федеральную трассу, железнодорожные пути. Нередко на них нападают дикие звери или собаки. Главное — вовремя подоспеть на помощь", — пояснил Варельджян.Сейчас косуля находится на карантине под наблюдением ветеринаров. Ей оказана необходимая помощь, рана на ноге обработана, наложены швы. Результаты УЗИ также показали, что неродившийся малыш в полном порядке. Через несколько дней животное выпустят на волю.

https://ria.ru/20210312/spasenie-1600880090.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи