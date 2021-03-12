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https://ria.ru/20210312/kosulya-1600884200.html
В Сочинском нацпарке спасли беременную косулю
В Сочинском нацпарке спасли беременную косулю
Сотрудники оперативной группы "Леопард" спасли от смерти раненую косулю, самка оказалась беременной, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:22
2021-03-12T10:22
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сочи
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СОЧИ, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники оперативной группы "Леопард" спасли от смерти раненую косулю, самка оказалась беременной, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.Инцидент произошёл в Лазаревском районе Сочи. Раненое животное заметили местные жители в лесу недалеко от прибрежной полосы. На место выехали специалисты нацпарка."Косули редко, но попадают в подобные ситуации, когда идут к морю утолить солевую жажду. Во время пути они преодолевают федеральную трассу, железнодорожные пути. Нередко на них нападают дикие звери или собаки. Главное — вовремя подоспеть на помощь", — пояснил Варельджян.Сейчас косуля находится на карантине под наблюдением ветеринаров. Ей оказана необходимая помощь, рана на ноге обработана, наложены швы. Результаты УЗИ также показали, что неродившийся малыш в полном порядке. Через несколько дней животное выпустят на волю.
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сочи

В Сочинском нацпарке спасли беременную косулю

10:22 12.03.2021
 
© Фото : Сочинский национальный паркКосуля в Сочинском национальном парке
Косуля в Сочинском национальном парке - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : Сочинский национальный парк
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СОЧИ, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники оперативной группы "Леопард" спасли от смерти раненую косулю, самка оказалась беременной, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.
Инцидент произошёл в Лазаревском районе Сочи. Раненое животное заметили местные жители в лесу недалеко от прибрежной полосы. На место выехали специалисты нацпарка.
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"Приехав на место, мы обнаружили беременную косулю. Животное было измождено и сильно напугано, задняя нога была ранена, а вокруг бегали собаки", — сказал руководитель опергруппы Артем Варельджян. По словам Варельджяна, если бы не вовремя подоспевшая помощь, собаки могли загрызть дикое животное.
"Косули редко, но попадают в подобные ситуации, когда идут к морю утолить солевую жажду. Во время пути они преодолевают федеральную трассу, железнодорожные пути. Нередко на них нападают дикие звери или собаки. Главное — вовремя подоспеть на помощь", — пояснил Варельджян.
Сейчас косуля находится на карантине под наблюдением ветеринаров. Ей оказана необходимая помощь, рана на ноге обработана, наложены швы. Результаты УЗИ также показали, что неродившийся малыш в полном порядке. Через несколько дней животное выпустят на волю.
 
Хорошие новостиСочи
 
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