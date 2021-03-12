https://ria.ru/20210312/kosmos-1600924881.html

Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе

Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе

"Роскосмос", несмотря на более низкое финансирование, чем космические программы Китая и США, выполняет принципиально важные задачи в исследовании дальнего... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:25

2021-03-12T13:25

2021-03-12T17:47

хочу стать космонавтом

луна

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:51:3114:1802_1920x0_80_0_0_99f3b767c9a01241f941569661571f14.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Роскосмос", несмотря на более низкое финансирование, чем космические программы Китая и США, выполняет принципиально важные задачи в исследовании дальнего космоса, "воюя не числом, а умением", написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram."Конечно, у нас по сравнению с Китаем и США финансирование программ исследования дальнего космоса намного скромнее. Но принципиально важные задачи в этой области, поставленные президентом России, будут решены. Воюем не числом, а умением и традициями", - написал он.Как отметил Рогозин, в 2021 году планируется запуск к Луне первой за 45 лет российской станции "Луна-25", за которыми последуют еще две автоматические миссии. "Затем "Роскосмос" перейдет к подготовке пилотируемых миссий", - написал он.Кроме того, Рогозин напомнил о военной составляющей госкорпорации. "Бесспорный приоритет "Роскосмоса" - обеспечить космическими силами и средствами оборону и безопасность страны. Надеюсь, что уже в этом году мы порадуем наших соотечественников принципиально прорывными результатами и в этой важнейшей сфере нашей работы", - написал Рогозин.

https://ria.ru/20210309/kosmos-1600452374.html

луна

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, китай, сша, в мире