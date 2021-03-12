https://ria.ru/20210312/kosmos-1600924881.html
Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
"Роскосмос", несмотря на более низкое финансирование, чем космические программы Китая и США, выполняет принципиально важные задачи в исследовании дальнего... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:25
2021-03-12T13:25
2021-03-12T17:47
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Роскосмос", несмотря на более низкое финансирование, чем космические программы Китая и США, выполняет принципиально важные задачи в исследовании дальнего космоса, "воюя не числом, а умением", написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram."Конечно, у нас по сравнению с Китаем и США финансирование программ исследования дальнего космоса намного скромнее. Но принципиально важные задачи в этой области, поставленные президентом России, будут решены. Воюем не числом, а умением и традициями", - написал он.Как отметил Рогозин, в 2021 году планируется запуск к Луне первой за 45 лет российской станции "Луна-25", за которыми последуют еще две автоматические миссии. "Затем "Роскосмос" перейдет к подготовке пилотируемых миссий", - написал он.Кроме того, Рогозин напомнил о военной составляющей госкорпорации. "Бесспорный приоритет "Роскосмоса" - обеспечить космическими силами и средствами оборону и безопасность страны. Надеюсь, что уже в этом году мы порадуем наших соотечественников принципиально прорывными результатами и в этой важнейшей сфере нашей работы", - написал Рогозин.
https://ria.ru/20210309/kosmos-1600452374.html
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луна, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, китай, сша, в мире