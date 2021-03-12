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Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
"Роскосмос", несмотря на более низкое финансирование, чем космические программы Китая и США, выполняет принципиально важные задачи в исследовании дальнего... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:25
2021-03-12T17:47
хочу стать космонавтом
луна
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
китай
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в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Роскосмос", несмотря на более низкое финансирование, чем космические программы Китая и США, выполняет принципиально важные задачи в исследовании дальнего космоса, "воюя не числом, а умением", написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram."Конечно, у нас по сравнению с Китаем и США финансирование программ исследования дальнего космоса намного скромнее. Но принципиально важные задачи в этой области, поставленные президентом России, будут решены. Воюем не числом, а умением и традициями", - написал он.Как отметил Рогозин, в 2021 году планируется запуск к Луне первой за 45 лет российской станции "Луна-25", за которыми последуют еще две автоматические миссии. "Затем "Роскосмос" перейдет к подготовке пилотируемых миссий", - написал он.Кроме того, Рогозин напомнил о военной составляющей госкорпорации. "Бесспорный приоритет "Роскосмоса" - обеспечить космическими силами и средствами оборону и безопасность страны. Надеюсь, что уже в этом году мы порадуем наших соотечественников принципиально прорывными результатами и в этой важнейшей сфере нашей работы", - написал Рогозин.
https://ria.ru/20210309/kosmos-1600452374.html
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луна, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, китай, сша, в мире

Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе

13:25 12.03.2021 (обновлено: 17:47 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Роскосмос", несмотря на более низкое финансирование, чем космические программы Китая и США, выполняет принципиально важные задачи в исследовании дальнего космоса, "воюя не числом, а умением", написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram.
"Конечно, у нас по сравнению с Китаем и США финансирование программ исследования дальнего космоса намного скромнее. Но принципиально важные задачи в этой области, поставленные президентом России, будут решены. Воюем не числом, а умением и традициями", - написал он.
Как отметил Рогозин, в 2021 году планируется запуск к Луне первой за 45 лет российской станции "Луна-25", за которыми последуют еще две автоматические миссии. "Затем "Роскосмос" перейдет к подготовке пилотируемых миссий", - написал он.
Кроме того, Рогозин напомнил о военной составляющей госкорпорации. "Бесспорный приоритет "Роскосмоса" - обеспечить космическими силами и средствами оборону и безопасность страны. Надеюсь, что уже в этом году мы порадуем наших соотечественников принципиально прорывными результатами и в этой важнейшей сфере нашей работы", - написал Рогозин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 13:32
В Кремле ответили на опасения США о российской активности в космосе
 
Хочу стать космонавтомЛунаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинКитайСШАВ мире
 
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