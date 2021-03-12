https://ria.ru/20210312/koshmar-1600967309.html

NI назвал российский истребитель худшим кошмаром НАТО

NI назвал российский истребитель худшим кошмаром НАТО

Российский истребитель четвертого поколения Су-27 заработал статус "худшего кошмара НАТО", пишет The National Interest. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:34

2021-03-12T16:34

2021-03-12T17:40

россия

су-27

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российский истребитель четвертого поколения Су-27 заработал статус "худшего кошмара НАТО", пишет The National Interest."Су-27 стал ключевой машиной в российской противовоздушной обороне", — говорится в публикации.Журнал подчеркнул, что на протяжении прошлого года воздушные силы использовали истребитель Су-27 для слежки и перехвата иностранных самолетов, подлетающих близко к российскому воздушному пространству.Первые Су-27 начали нести службу еще в 80 годах. На базе Су-27 были созданы такие боевые машины, как Су-30, Су-33, Су-34, Су-35 и Су-37. Самолет также в свое время строился по лицензии в Китае, Индии и на Украине. Ранее российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США, которые двигались над Балтийским морем к границе России. После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

https://ria.ru/20210302/krasota-1599529366.html

https://ria.ru/20210127/istrebitel-1594676751.html

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россия, су-27, нато, сша