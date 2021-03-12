https://ria.ru/20210312/korruptsiya-1601027511.html

Краснодарские судьи назвали сообщения о случаях коррупции лживыми

Краснодарские судьи назвали сообщения о случаях коррупции лживыми

Совет судей Кубани признал лживой информацию из аудиозаписи о коррупцию внутри системы, попавшую в YouTube, судьи написали заявления о признании их потерпевшими РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T21:38

2021-03-12T21:38

2021-03-12T21:44

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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Совет судей Кубани признал лживой информацию из аудиозаписи о коррупцию внутри системы, попавшую в YouTube, судьи написали заявления о признании их потерпевшими по делу о клевете, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.В начале февраля в одном из YouTube-каналов появилась аудиозапись, предоставленная бывшим сочинским судьей, а ныне адвокатом Дмитрием Новиковым. Согласно записи, якобы бывший сотрудник Краснодарского краевого суда, а ныне чиновник в органах исполнительной власти региона Сергей Кравец рассказывает о секретах своего "взаимодействия" с кубанскими судьями, в том числе о коррупционном применении связей и денег. Как следует из записи, в ходе беседы называются имена ряда кубанских судей, в том числе занимающих высшие посты в краевом суде общей юрисдикции и Арбитражном суде Краснодарского края.Время спустя Совет судей Краснодарского края объявил о создании комиссии для проверки этих сведений, а в краснодарских пабликах появилось видео, в котором Кравец говорит, что никогда судьям деньги не передавал, никогда не обращался к ним с просьбами коррупционного характера. Он просит прощения и поясняет, что ложные высказывания допустил, чтобы поднять свой авторитет среди знакомых.В пятницу крайсуд сообщил, что проверка Совета судей Кубани показала, что в словах Кравца правды нет. Отмечается, что по итогам рассмотрения одной части дел, о которых идет речь в ролике, вынесены решения, которые не обжалованы сторонами, а по другой – производство еще не окончено.Кроме того, внося свое решение, Совет судей ссылается на видео с раскаянием Кравца, в отношении которого, по имеющимся данным, возбуждено уголовное дело о клевете. "Судьи, имена которых озвучены на аудиозаписи, обратились в следственные органы с заявлениями о признании их потерпевшими по возбужденному в отношении Кравец С. уголовному делу", - информирует пресс-служба крайсуда.На видео, опубликованном в начале февраля, адвокат Новиков предупредил, что у него имеется семь часов аудиозаписей подобного рода, которые он намерен публиковать постепенно.

https://ria.ru/20210208/zaklyuchennye-1596507079.html

https://ria.ru/20201016/bolnitsa-1580063582.html

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россия, youtube, краснодарский краевой суд, краснодарский край, происшествия