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Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности из-за COVID-19
Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности из-за COVID-19
Коронавирус в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях из 16 347, а в феврале – 3 113 из 12 541, сообщает столичный... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T22:46
2021-03-12T22:46
2021-03-12T22:46
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Коронавирус в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях из 16 347, а в феврале – 3 113 из 12 541, сообщает столичный департамент здравоохранения.Превышение смертности в Москве по первым двум месяцам 2021 года по отношению к январю и февралю 2020 года составляет 5434 и 2677 случаев, сообщается на сайте столичного депздрава."Департамент здравоохранения проанализировал данные по смертности за январь и февраль 2021 года и открыто публикует выводы ... Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев", - говорится в сообщении.Отмечается, что летальность от COVID-19 в Москве на конец февраля составила 3,83% с учетом всех случаев, где вирус был основным или сопутствующим заболеванием.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Коронавирус в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях из 16 347, а в феврале – 3 113 из 12 541, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"COVID-19 в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях, а в феврале – 3 113. Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года", - говорится в сообщении на сайте депздрава.
Превышение смертности в Москве
по первым двум месяцам 2021 года по отношению к январю и февралю 2020 года составляет 5434 и 2677 случаев, сообщается на сайте столичного депздрава.
"Департамент здравоохранения проанализировал данные по смертности за январь и февраль 2021 года и открыто публикует выводы ... Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что летальность от COVID-19 в Москве на конец февраля составила 3,83% с учетом всех случаев, где вирус был основным или сопутствующим заболеванием.