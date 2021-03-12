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Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности из-за COVID-19
Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности из-за COVID-19
Коронавирус в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях из 16 347, а в феврале – 3 113 из 12 541, сообщает столичный... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T22:46
2021-03-12T22:46
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Коронавирус в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях из 16 347, а в феврале – 3 113 из 12 541, сообщает столичный департамент здравоохранения.Превышение смертности в Москве по первым двум месяцам 2021 года по отношению к январю и февралю 2020 года составляет 5434 и 2677 случаев, сообщается на сайте столичного депздрава."Департамент здравоохранения проанализировал данные по смертности за январь и февраль 2021 года и открыто публикует выводы ... Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев", - говорится в сообщении.Отмечается, что летальность от COVID-19 в Москве на конец февраля составила 3,83% с учетом всех случаев, где вирус был основным или сопутствующим заболеванием.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности из-за COVID-19

22:46 12.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Коронавирус в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях из 16 347, а в феврале – 3 113 из 12 541, сообщает столичный департамент здравоохранения.

"COVID-19 в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях, а в феврале – 3 113. Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года", - говорится в сообщении на сайте депздрава.

Превышение смертности в Москве по первым двум месяцам 2021 года по отношению к январю и февралю 2020 года составляет 5434 и 2677 случаев, сообщается на сайте столичного депздрава.
"Департамент здравоохранения проанализировал данные по смертности за январь и февраль 2021 года и открыто публикует выводы ... Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что летальность от COVID-19 в Москве на конец февраля составила 3,83% с учетом всех случаев, где вирус был основным или сопутствующим заболеванием.
 
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