https://ria.ru/20210312/koronavirus-1601031771.html

Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности из-за COVID-19

Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности из-за COVID-19

Коронавирус в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях из 16 347, а в феврале – 3 113 из 12 541, сообщает столичный... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T22:46

2021-03-12T22:46

2021-03-12T22:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Коронавирус в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях из 16 347, а в феврале – 3 113 из 12 541, сообщает столичный департамент здравоохранения.Превышение смертности в Москве по первым двум месяцам 2021 года по отношению к январю и февралю 2020 года составляет 5434 и 2677 случаев, сообщается на сайте столичного депздрава."Департамент здравоохранения проанализировал данные по смертности за январь и февраль 2021 года и открыто публикует выводы ... Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев", - говорится в сообщении.Отмечается, что летальность от COVID-19 в Москве на конец февраля составила 3,83% с учетом всех случаев, где вирус был основным или сопутствующим заболеванием.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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