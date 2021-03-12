https://ria.ru/20210312/koronavirus-1600974687.html

Посол Сирии опроверг сообщения о прибытии Асада в Москву на лечение

Посол Сирии опроверг сообщения о прибытии Асада в Москву на лечение

Информация о лечении президента Сирии Башара Асада от коронавируса в Москве не соответствует действительности, заявил РИА Новости посол САР в России Рияд... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:56

2021-03-12T16:56

2021-03-12T17:14

асма асад

здоровье - общество

башар асад

коронавирус covid-19

россия

москва

сирия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Информация о лечении президента Сирии Башара Асада от коронавируса в Москве не соответствует действительности, заявил РИА Новости посол САР в России Рияд Хаддад.На этой неделе стало известно, что сирийский лидер и его супруга Асма Асад заразились коронавирусом. Отмечалось, что они находятся в хорошем, стабильном состоянии, продолжат выполнять работу в период домашнего карантина. В пятницу ряд турецких и арабских СМИ сообщили, что Асад якобы доставлен на лечение в Москву в тяжелом состоянии."Эти разговоры абсолютно неверные. Господин президент находится в Сирии, прочие сообщение – неправда", - сказал Хаддад.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что не знает, просил ли Асад помощи в связи с заболеванием COVID-19, но уверен, что если просьба будет, то Владимир Путин ее оперативно рассмотрит.

https://ria.ru/20210308/sputnik-v-1600319051.html

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москва

сирия

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асма асад, здоровье - общество, башар асад, коронавирус covid-19, россия, москва, сирия